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1099.99 美元起，三星 Galaxy Z Flip6 折叠屏手机海外售价曝光：相较前代上涨 100 美元

2024/6/12 21:42:46 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 12 日消息，外媒 Smartprix 与博主 OnLeaks 联合爆料了三星 Galaxy Z Flip6 折叠屏手机的美国售价。

  • Galaxy Z Flip6 256 GB：1099.99 美元（IT之家备注：当前约 7991 元人民币）

  • Galaxy Z Flip6 512 GB：1219.99 美元（当前约 8862 元人民币）

Galaxy Z Flip6 渲染图

与前代 Z Flip5 999.99 美元（当前约 7264 元人民币）的起售价相比，Z Flip6 手机售价上涨了 100 美元（当前约 726 元人民币）。

据介绍，新机重量为 187g，屏幕尺寸维持 6.7 英寸不变。

三星为 Galaxy Z Flip6 准备了薄荷色、银色魅影、黄色和蓝色四款配色早前爆料显示还有工匠黑、白色与桃色将于三星官网独占提供。

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关键词：三星折叠屏手机Galaxy Z Flip6

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