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3699 元 → 1969 元：小天鹅 10kg 滚筒洗衣机 V88 京东 5.3 折再降价

2024/6/13 11:20:01 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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小天鹅 水魔方 TG100V88WMUIADY5 滚筒洗衣机 10kg 日常售价 3699 元。

京东 618 大促期间，预售价 3499 元：

  • 现在支付 20 元定金，可全额返还；

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  • 以旧换新可补贴 350 元；

  • 晒单返 400 元红包 + 赠品可抵 70 元（具体可咨询客服）；

到手价为 3499-20-649.8-40-350-400-70=1969 元。

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* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

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据介绍，小天鹅 水魔方 TG100V88WMUIADY5 滚筒洗衣机搭载 1400 转 / 分钟的 BLDC 变频电机，配合“超微净泡洗”，洗净比高达 1.08。另外，具备“I-Smart 智投放”功能，可实现洗涤剂自动投放，且投放误差维持在 ±1 毫升。

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关键词：小天鹅滚筒洗衣机水魔方

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