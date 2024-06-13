3699 元 → 1969 元：小天鹅 10kg 滚筒洗衣机 V88 京东 5.3 折再降价

小天鹅 水魔方 TG100V88WMUIADY5 滚筒洗衣机 10kg 日常售价 3699 元。

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据介绍，小天鹅 水魔方 TG100V88WMUIADY5 滚筒洗衣机搭载 1400 转 / 分钟的 BLDC 变频电机，配合“超微净泡洗”，洗净比高达 1.08。另外，具备“I-Smart 智投放”功能，可实现洗涤剂自动投放，且投放误差维持在 ±1 毫升。

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