车企营销套路深？调查显示消费者对电动汽车认知混乱

IT之家 6 月 13 日消息，BEV、PHEV、HEV、NEV 和 FCEV 这些缩写词都代表着某种类型的电动汽车，但只有 BEV 代表的是纯电动汽车。其他车型都带有某种辅助动力，比如汽油发动机等等。

此外，汽车制造商们总喜欢将“混合动力”和“电动化”等标签贴在自己并非纯电动的汽车上，模糊了电动汽车真正的定义。一项最新调查显示，这种营销策略确实起到了作用，许多消费者将这些“沾点电”的汽车误认为是纯电动汽车。

来自 New Automotive 的一项调查涵盖了全球 6 个国家（美国、英国、法国、日本、印度和印度尼西亚）的司机对电动汽车转型的看法。调查结果显示，绝大多数受访者 (超过 70%) 将“电动化汽车”理解为“100% 由电池驱动的电动汽车”。

调查还揭示，许多汽车制造商在销量报告中只公布“电动汽车”大幅增长的总销量，却将纯电动汽车的实际销量放到脚注里一笔带过。这种“数字游戏”也同样奏效，例如在美国，受访者高估了几乎所有汽车制造商的纯电动汽车销量，只有雷诺 (未在美国销售) 和奔驰的销量估值低于实际水平。

IT之家注意到，这项调查还显示，目标市场的消费者更倾向于选择支持电动汽车政策的汽车品牌，并希望制造商能积极推动电动汽车转型。在英国 (58%)、法国 (51%)、印度 (86%) 和印度尼西亚 (83%)，大多数司机都希望他们支持的汽车品牌能出台增加电动汽车销量、逐步淘汰燃油车的政策。相比之下，美国的这一比例仅为 47%，甚至还有 23% 的美国受访者希望他们的汽车品牌反对此类政策。

值得注意的是，拖延纯电动化策略且在美国仅售卖一款纯电动车的丰田汽车，其 2030 年 30% 左右的电动汽车销售目标并不被电动汽车爱好者看好。然而，调查显示，所有受访国家的司机都认为丰田应该设定更高的电动汽车销售目标。美国司机平均认为丰田到 2030 年的纯电动汽车销售比例应达到 38%，而日本司机则认为这一比例应为 52%。

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