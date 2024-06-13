全新宝马 M5 即将推出：搭载插电混动系统，“鼻孔”可点亮

IT之家 6 月 13 日消息，全新宝马 M5 即将问世，宝马官方已发布预告图，并宣布经过一系列测试后，新车即将发布。虽然并未公布确切发布时间，但预告图透露了一些重要信息。

新车最引人注目的无疑是巨大的发光格栅，除此之外还能依稀辨认出前大灯的造型，但其余部分仍被伪装所覆盖。

不过新车的外观设计其实早已不是秘密，自 2022 年 1 月以来，众多测试车就已被拍到。从目前曝光的信息来看，新车将采用更加激进的前包围设计，包含犀利的进气口和突出的前唇。侧面将加入运动化的侧裙以及轻量化轮圈，搭配高性能刹车系统。车尾部分也将采用运动风格的后包围以及四出排气系统。

IT之家注意到，虽然宝马对动力系统细节讳莫如深，但宝马董事长 Oliver Zipse 确认新 M5 将率先推出轿车版，随后推出旅行版（Touring）。Zipse 还确认新 M5 将采用插电混动动力系统，纯电模式续航里程超过 70 公里。具体动力参数尚未公布，但预计将与 XM Label 车型相似，搭载 4.4 升双涡轮增压 V8 发动机、锂离子电池组以及集成于 8 速自动变速箱的电动机，这套动力总成在 XM Label 上能带来 550 千瓦和 1000 N・M 扭矩的动力表现。

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