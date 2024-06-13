三星 Galaxy Watch 系列首款 FE 智能手表正式发布，199 美元起

IT之家 6 月 13 日消息，经过无数次泄露之后，三星终于决定发布 Galaxy Watch FE。这是 Galaxy Watch 系列中的首款 FE 产品。不过正如之前爆料的那样，这款产品更像是改名的 Galaxy Watch4。

三星 Galaxy Watch FE 将于 6 月 24 日正式上市，提供黑色、玫瑰金和银色三种配色可选，美国版售价 199 美元（IT之家备注：当前约 1444 元人民币），LTE 型号将于 10 月上市，售价 249.99 美元（当前约 1815 元人民币）。

IT之家注：FE 是 Fan Edition 的意思，是三星专为粉丝推出的特别系列产品，通俗来说可以相当于青春版，这是三星首次在 Galaxy Watch 中推出 FE 版。

在规格方面，参考此前消息，该手表将基于现款 Galaxy Watch 4 打造，定位入门级，提供蜂窝移动数据版本，IT之家附上此前曝光的规格信息如下：

尺寸：39.3 x 40.4 x 9.8

提供黑色、玫瑰金和银色可选，采用 蓝宝石水晶玻璃

1.2 英寸 Super AMOLED 屏幕，分辨率为 396*396，支持 AOD 熄屏显示

Exynos W920 双核 1.18GHz 处理器

1.5GB 内存 + 16GB 存储

预装基于 Wear OS 的三星 One UI Watch 5.0 系统

247mAh 容量电池

30 小时续航

磁性无线充电

铝金属机身，5 ATM、IP68 / MIL-STD-810H，50 米防水

兼容安卓 11 及更高系统

支持 WiFi 802.11a / b / g / n 2.4 GHz + 5 GHz、Bluetooth 5.0、NFC、GPS

麦克风、扬声器、振动器

传感器：传感器加速计、气压计、生物电阻抗分析、心电传感器、陀螺仪、地磁传感器、亮度、心率（光学）

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