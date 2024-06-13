消息称 Galaxy Z Fold 6 Ultra 折叠屏手机以 W25 Ultra 名义在中国推出

IT之家 6 月 13 日消息，据 Android Headlines 网站报道，三星 Galaxy Z Fold 6 和 Fold 6 Ultra 内部代号为“Q6”和“Q6A”，最新消息显示后者会以不同的名称在中国市场推出。

▲ 图源 Android Headlines

该网站在数据库中发现了一个内部代号为“Q6A”和型号为“SM-W9025”的新设备，而三星 Galaxy Z Fold 6 Ultra 在韩国的代号为“Q6A”，型号为“SM- F958N”。因此，三星即将在中国推出的可折叠手机的型号与韩国版本并不相同，尽管它们的内部代号相同。

例如，三星曾在中国推出了 W24 和 W24 Flip 折叠屏手机，该网站推测这款设备将作为“W25 Ultra”在中国发布。

▲ IT之家图赏： 三星 Galaxy Z Fold5 折叠屏手机

值得一提的是，博主 @i冰宇宙此前还确认了三星 Galaxy Z Fold6 Slim 手机的存在，并表示“不叫 Ultra 是因为，它不 Ultra，它只是薄”。

三星 Galaxy Z Fold6 Slim 手机计划 2024 年第 4 季度发布，内部开发有 Galaxy Z Fold6 Slim 和 Galaxy Z Flip6 Slim，两款手机的代号分别为“Q6 Slim”和“B6 Slim”。

至于 Galaxy Z Fold 6 系列新机会以哪个名称上市，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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