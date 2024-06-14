汽车给电网“反向送电”，深圳鼓励新能源汽车开放车端 V2G 技术

IT之家 6 月 14 日消息，IT之家从深圳市发展和改革委员会获悉，《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》已于昨日发布。

《若干措施》提出，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端 V2G 功能。对于 V2G 充电桩、分布式资源智能控制终端、分布式资源协同运行管理软件、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，经评审后给予单个项目最高不超过 1500 万元支持。

《若干措施》还提出提升充电设施智能有序充电能力。新建充电基础设施应具备有序充电能力，符合相关地方标准。加快直流公共快充站升级改造，提升快充桩功率调节能力，经评审后对存量直流公共快充站智能化改造部分给予单个企业最高不超过 500 万元支持。

此外，该文件还提出了“提升车网双向互动能力”。针对公交、物流、环卫、港口拖车等典型车型，面向工业园区、社会停车场等停充一体场景，加大车网互动示范应用和持续升级，推动全市超充、快充以及交流充电设施等全部实现车网互动功能，经评审后对于具备 V2G 功能的充电设施给予单个企业最高不超过 500 万元支持。

V2G 即 Vehicle-to-Grid（车辆到电网），又称双向逆变式充电技术，即电动车不仅可以从电网获取电力充电，还可以将车载电池中的电能反馈到电网中。简单来说，就是“电动汽车给电网送电”。V2G 技术的应用可实现电动汽车的分布式移动储能单元功能，在用电低谷时充电，在用电高峰时向外放电。

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