消息称谷歌 Chrome 浏览器搁置引入 Win11 Mica 云母材质

IT之家 8 月 6 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（8 月 6 日）发布博文，报道称基于 Chromium 代码提案，谷歌已搁置为 Chrome 浏览器适配微软 Windows 11 系统的 Mica 材质。

IT之家注：Mica 也称云母材质，是微软在 Windows 11 系统 Fluent Design 体系引入的不透明材质，通过采样桌面壁纸为应用背景带来个性化外观。

当应用窗口处于活动状态时，它会显示壁纸效果；当窗口失去焦点（非活动状态）时，它会自动回退为纯色中性色，帮助用户专注于当前任务。

在 Windows 11 系统中，微软画图（Paint）和文件管理器应用 Mica 效果后如下：

而根据多份 Chromium 新代码提交显示，针对 Windows 11 版 Chrome 浏览器，谷歌已搁置适配 Fluent Design 视觉元素。

在 Chromium 代码评审中，谷歌软件工程师大卫 · 彭宁顿（David Pennington）已确认从 Chromium 中移除 Mica 实验 Flag，并规划在未来几周删除浏览器中剩余相关代码。

该媒体在博文中指出，相关特性可以追溯到 2023 年，在 Chromium 提案中涉及 Microsoft Fluent Design 材质相关引用，但该特性并未按照原计划在 2024 年上线。

随后，用于启用 Mica 的实验 Flag 一度消失，之后又重新加入。到 2025 年，该功能略有改进，Chrome 的 Mica 标题栏看似仍有机会落地，但后续开发未继续推进。

2025 年启用 Mica 材质的效果图