鸿蒙智行 2027 产品规划曝光：四界新车 Q1-Q4 轮番上，尊界 MPV / SUV 还有典藏版

IT之家 9 月 28 日消息，博主 @SugarDesign 昨晚曝光了鸿蒙智行 2027 新车规划：

Q1 ：尚界 H8（30 万级）| 智界 V9 纯电四座（50 万级）

Q2：尚界 H9（40 万级）| 智界 R8 中型 SUV（40 万级）| 智界 S7 改款（20 万级）| 享界大型轿车（50 万-70 万）| 享界 S9、S9T 改款 | 尊界 MPV 典藏版 | 尊界 SUV 800（预计 4 月）| 尊界 SUV 600

Q3：尚界 Z7 / Z7T 改款 | 智界 R9 大型 SUV（50 万级）| 享界 7 系 SUV（30 万-40 万）| 尊界 SUV 典藏版

Q4 ：尚界 H5 改款 | 尊界 S800 大改款

据IT之家此前报道，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东已于 9 月 24 日现身合肥鸿蒙智行门店。他透露，尊界的大型超豪华 SUV 将在明年初上市，并且明年智界、享界、尚界都会有更多更有竞争力的产品。

余承东在 9 月 24 日还发布了微博，宣布尚界下一款新车定位中大型家用 SUV。他表示，接下来会聚焦尊界、享界、智界、尚界，让每个界都获得更加充足的资源。

智界已发布 EHL 新车服务工程手册项目采购公告。相关页面显示，该车为全新开发的纯电 SUV 车型。网友猜测，这款 EHL 纯电 SUV 有望为智界 R8。

另外，在 9 月 23 日的享界 G9 工厂交付仪式上，北汽集团党委常委、副总经理张国富明确表态，北汽与华为已升级为“车企 + 华为科技全生态”的战略共同体，北汽在享界项目上的累计投入已超过 200 亿元，并明确后续还将持续加码，共建享界完整产品矩阵，覆盖轿车、旅行车、硬派 SUV、MPV 品类。

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