中国团队全球首次构建水稻全生命周期三维时空细胞图谱

IT之家 10 月 7 日消息，据央视新闻今日报道，由我国多个科研机构分工协作完成的最新水稻研究成果，于 10 月 6 日晚在国际学术期刊《细胞》（Cell）在线发表。内容为我国研究团队在全球范围内首次构建了覆盖水稻从种子萌发到开花结实全过程的三维时空细胞图谱，整合了基因组测序、单细胞测序与空间转录组测序，为理解水稻生长发育、探索籽粒品质改良提供了新的研究资源。

据种业科研人员介绍，这项科研成果通过明确特定功能基因在水稻全生育期、不同组织中表达的位置，将开辟一条快速实现高产稳产的精准设计育种新路径。

此外，我国科研人员还建设了可供全球研究者使用的数据库与水稻单细胞基础模型，支持基因查询、空间表达展示和比较分析。研究者能够围绕自己关注的基因，查看其在不同组织和发育阶段中的表达情况，并进一步确定实验验证的方向。有了这张图谱和这些数据，科研人员就可以重新认知水稻优良性状和基因表达调控的关系，最终理解一棵水稻是如何从种子萌发到开花结果的。

以前想要改良水稻的某个性状，可能会因为直接改变特定基因而影响多个性状。现在借助图谱和模型，专家们有望进行定向优化，大大减少“顾此失彼”的不利连锁反应，探索更有针对性的调控策略，实现“指哪打哪”。

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