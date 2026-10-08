比亚迪大唐首次 OTA 开启推送：新增生态智能体服务、路面预瞄等功能

IT之家 10 月 8 日消息，比亚迪今日宣布全尺寸闪充旗舰 SUV 大唐首次 OTA 开启推送，带来 28 项功能新增，19 项功能优化。

IT之家整理如下：

新增路面预瞄功能

新增挂档时前舱盖自动关闭功能

新增灵动掉头功能

新增全地形模式

新增蓝牙、云服务闭锁后下电功能

新增前备箱取物时悬架高度自动调节功能

新增内扣手开关一键开门功能

新增停车助手订单主动提醒功能

新增电话时允许导航播报开关

新增智慧寻车

新增绕行时间和绕行距离信息展示

新增后吸顶屏独立播放功能

新增纯麦户外音箱 S3 接入 IoT 生态

新增老板键功能

新增车机热点共享及部分手车互联功能

新增一键唤醒“KFC”点餐应用及语音助手

新增快捷指令或场景模式调用

新增电动门控制

新增迪迪虾

新增迪迪虾“人设”功能

新增生态智能体服务

新增车控智能体服务

新增迪迪虾“AI 空间”功能

新增迪迪虾“技能”功能

新增迪迪虾“记忆”功能

新增导航智能体服务

新增用车问答智能体服务

据IT之家此前报道，比亚迪大唐 EV 于 6 月 17 日上市，官方指导价 23.99 万元起，拥有第二代刀片电池、全域 1000V 高压架构等配置。车身尺寸为 5263*1999*1790mm，轴距 3130mm：

800KM 后驱激光雷达尊荣型：23.99 万元

950KM 后驱激光雷达旗舰型：26.99 万元

850KM 四驱激光雷达旗舰型：28.99 万元

大唐盛世版：30.99 万元

迪迪虾已接入大量生态合作伙伴智能体，覆盖出行、娱乐、生活服务、AI 大模型等多个领域，包括千问大模型、豆包大模型、飞猪旅行、高德地图、COLMO、淘宝闪购、喜马拉雅、QQ 音乐、酷我音乐、酷狗音乐、网易云音乐、元神小剧、支付宝、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩。