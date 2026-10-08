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首页 > 智车之家>汽车新闻

比亚迪大唐首次 OTA 开启推送：新增生态智能体服务、路面预瞄等功能

2026/10/8 17:20:52 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 10 月 8 日消息，比亚迪今日宣布全尺寸闪充旗舰 SUV 大唐首次 OTA 开启推送，带来 28 项功能新增，19 项功能优化。

IT之家整理如下：

  • 新增路面预瞄功能

  • 新增挂档时前舱盖自动关闭功能

  • 新增灵动掉头功能

  • 新增全地形模式

  • 新增蓝牙、云服务闭锁后下电功能

  • 新增前备箱取物时悬架高度自动调节功能

  • 新增内扣手开关一键开门功能

  • 新增停车助手订单主动提醒功能

  • 新增电话时允许导航播报开关

  • 新增智慧寻车

  • 新增绕行时间和绕行距离信息展示

  • 新增后吸顶屏独立播放功能

  • 新增纯麦户外音箱 S3 接入 IoT 生态

  • 新增老板键功能

  • 新增车机热点共享及部分手车互联功能

  • 新增一键唤醒“KFC”点餐应用及语音助手

  • 新增快捷指令或场景模式调用

  • 新增电动门控制

  • 新增迪迪虾

  • 新增迪迪虾“人设”功能

  • 新增生态智能体服务

  • 新增车控智能体服务

  • 新增迪迪虾“AI 空间”功能

  • 新增迪迪虾“技能”功能

  • 新增迪迪虾“记忆”功能

  • 新增导航智能体服务

  • 新增用车问答智能体服务

据IT之家此前报道，比亚迪大唐 EV 于 6 月 17 日上市官方指导价 23.99 万元起，拥有第二代刀片电池、全域 1000V 高压架构等配置。车身尺寸为 5263*1999*1790mm，轴距 3130mm：

  • 800KM 后驱激光雷达尊荣型：23.99 万元

  • 950KM 后驱激光雷达旗舰型：26.99 万元

  • 850KM 四驱激光雷达旗舰型：28.99 万元

  • 大唐盛世版：30.99 万元

迪迪虾已接入大量生态合作伙伴智能体，覆盖出行、娱乐、生活服务、AI 大模型等多个领域，包括千问大模型、豆包大模型、飞猪旅行、高德地图、COLMO、淘宝闪购、喜马拉雅、QQ 音乐、酷我音乐、酷狗音乐、网易云音乐、元神小剧、支付宝、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩。

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关键词：比亚迪大唐比亚迪迪迪虾

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