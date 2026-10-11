央视曝光“社保卡金卡”骗局，实为诈骗分子索取个人信息诱饵

IT之家 10 月 11 日消息，据央视网报道，近期市面上出现一种“社保卡金卡”骗局，有发布者声称，办理这种“金卡”，不仅能提高医保报销待遇，还能领取养老补贴、享受免费文旅福利。甚至有人冒充人社部门工作人员，以“办理金卡”“发放补贴”为名，索取个人信息、诱导转账。

央视网表示，这种所谓的社保卡金卡，显然是一种诈骗幌子，用户遇到这种话术，一定要提高警惕，防止被骗。

▲ 图源央视网

网传资料显示，造假素材为一款样式通体金色的社保卡，宣称由人社部统一管理，附带养老资金发放、免费文旅福利等宣传用语；还有伪造的“中央文件截图”、仿冒人社部官网的资金审批后台页面，页面虚构了个人养老金大额出款记录。甚至还有人冒充人社局工作人员，在社交群内发布消息，亮出所谓工作证，要求市民保持通信畅通、配合办理养老款项业务，以此获取信任。

实际上，真实的社保卡和网传的这张金色社保卡有明显区别。按照人社部相关管理规范，社保卡实行全国统一基础标准。社保卡正面为统一模板，印有国徽、“中华人民共和国社会保障卡”字样，卡片尺寸、芯片技术、基础防伪标准全国统一，保证社保卡可以全国通用，支持异地就医结算、社保查询等基础业务。

▲ 我国正规社保卡外形