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北京警方通报：男子用 AI 制作虚假截图、标注贩毒人员车辆为某品牌，被采取刑事强制措施

2026/10/13 8:58:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 13 日消息，北京警方 10 月 12 日晚通报 3 起造谣博眼球典型案例，一男子制作虚假截图、标注贩毒人员车辆为某品牌，被采取刑事强制措施。

  • 案例一：周某（男，46 岁）为博取关注、吸粉引流，编造内容为“某河域多名游泳者死亡”的谣言信息，在网络平台发布，造成传播扩散，误导大量网民关注和讨论，严重扰乱社会秩序，造成不良影响。目前，周某已被属地公安机关依法采取刑事强制措施。

  • 案例二：龚某（男，24 岁）为博取关注、吸粉引流、招揽生意，利用 AI 工具制作某法制节目虚假截图，将一贩毒嫌疑人驾驶车辆，以字幕形式标注为某品牌汽车，在网络平台发布，造成传播扩散，误导网民关注和讨论，严重扰乱社会秩序，造成不良影响。目前，龚某已被属地公安机关依法采取刑事强制措施。

  • 案例三：郭某（男，50 岁）、常某（男，51 岁）为博取流量、获得行业关注，编造“某科技公司多人被带走”的谣言信息，在网络平台发布，造成传播扩散，误导大量网民关注和讨论，严重扰乱社会秩序，造成不良影响。目前，郭某、常某已被属地公安机关依法采取刑事强制措施。

IT之家附警方提示：网络空间不是法外之地，通过编造并发布不实信息的方式博取关注、吸粉引流、谋取私利的行为，不仅违背公序良俗，还可能触碰法律红线。请广大网民自觉遵守法律法规，规范自身网络言行，共同维护清朗有序的网络空间。

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