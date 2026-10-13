北京警方通报：男子用 AI 制作虚假截图、标注贩毒人员车辆为某品牌，被采取刑事强制措施

IT之家 10 月 13 日消息，北京警方 10 月 12 日晚通报 3 起造谣博眼球典型案例，一男子制作虚假截图、标注贩毒人员车辆为某品牌，被采取刑事强制措施。

案例一：周某（男，46 岁）为博取关注、吸粉引流，编造内容为“某河域多名游泳者死亡”的谣言信息，在网络平台发布，造成传播扩散，误导大量网民关注和讨论，严重扰乱社会秩序，造成不良影响。目前，周某已被属地公安机关依法采取刑事强制措施。

案例二：龚某（男，24 岁）为博取关注、吸粉引流、招揽生意，利用 AI 工具制作某法制节目虚假截图，将一贩毒嫌疑人驾驶车辆，以字幕形式标注为某品牌汽车，在网络平台发布，造成传播扩散，误导网民关注和讨论，严重扰乱社会秩序，造成不良影响。目前，龚某已被属地公安机关依法采取刑事强制措施。