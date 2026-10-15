“硬件杀手”续作《奇点灰烬 2》游戏官宣 11 月 10 日发行，挑战多核渲染极限

IT之家 10 月 15 日消息，策略游戏发行商 Stardock Entertainment 与开发商 Oxide Games 昨日（10 月 14 日）联合宣布，超大规模科幻即时战略（RTS）游戏续作《奇点灰烬 II》（Ashes of the Singularity II）将于 11 月 10 日在 Steam 和 Stardock 官网发行。

初代《奇点灰烬》于 2016 年 3 月 31 日在 PC 平台发行，是首款原生支持 DirectX 12 的游戏，并以“硬件杀手”名噪一时。而作为经典续作，《奇点灰烬 II》将玩家再次带回那个星系级的宏大战场。本作不仅继承了前作数万单位同屏对决、大陆级庞大地图的标志性宏大宏观策略（Macro）玩法，还引入了全新的独创要素。

在剧情与阵营方面，除了前作中放弃肉体的超人类阵营“后人类联盟”（PHC）以及纯人工智能机体文明“基质”（Substrate）悉数回归外，本作最大的亮点在于加入了玩家呼声最高的新生力量“地球联合部队”（UEF）。

据悉，游戏首发标准版定价 39.99 美元（IT之家注：现汇率约合 268.2 元人民币），包含游戏本体、前 3 个 DLC 及原声带的豪华版（Premium Edition）定价 69.99 美元（现汇率约合 469.4 元人民币）。

IT之家附上游戏相关介绍如下：