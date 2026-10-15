苹果“春晚”后首场顶级实战：iPhone 18 Pro Max 挑大梁掌镜土耳其时装秀

IT之家 10 月 15 日消息，苹果公司昨日（10 月 14 日）发布公告，宣布携手潮牌 Les Benjamins，在土耳其卡帕多奇亚（Cappadocia）的玫瑰谷（Rose Valley）上演名为“From Earth to Sky”（从大地到天空）的时装秀。

IT之家注：Les Benjamins 成立于 2011 年，由设计师 Bünyamin Aydın 创立，起初以印花 T 恤起家，如今已发展为涵盖男装、女装、卫衣、运动套装、外套、牛仔及生活方式产品的品牌。本次时装秀也是为了庆祝该品牌成立 15 周年。

在本次时装秀期间，最亮眼的是 3 个翱翔于峡谷上空的巨型热气球，由 Aydın 借助 iPad Pro 搭配 Apple Pencil Pro 在 Procreate 软件中绘制完成的。

Aydın 透露，Apple Pencil Pro 的“悬停预览”（Hover）功能就像一件“超自然工具”，让他能在落笔前规避错误，完美将安纳托利亚的本地花卉转化为巨型飞行艺术装置的技术图纸。

除了通过 iPad 设计巨型热气球外，苹果公司还表示在本次活动中，全程使用 iPhone 18 Pro Max 拍摄记录。法国知名导演 Neels Castillon 全程使用 iPhone 18 Pro Max 掌镜记录了整场大秀，海外科技媒体称这是苹果秋季发布会（国内数码爱好者戏称为苹果科技春晚）后，iPhone 18 Pro Max 的首场顶级实战。

得益于 iPhone 18 Pro Max 的可变光圈技术与强劲的 A20 Pro 芯片，摄制组在日光剧烈变化的环境下实现了平滑的画面过渡，并利用特制无人机搭载手机，完成了 4K 120fps ProRes RAW 的高难度电影级慢动作航拍。

以上图源：苹果