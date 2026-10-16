亚马逊“PP 哥”帕诺斯 · 帕奈：未来的 AI 设备或让人不再需要使用 App

IT之家 10 月 16 日消息，亚马逊看好环境计算，认为个人 AI 的未来不在应用程序，而在能够主动理解用户需求的智能设备。

当地时间 15 日，亚马逊旗下 Bee 发布了新款 AI 可穿戴设备。同日，亚马逊设备、Alexa 及 Leo 业务高级副总裁帕诺斯 · 帕奈在 TechCrunch Disrupt 大会上，进一步阐述了他对个人计算未来的看法。

帕奈以智能手机为例，谈到了人们与设备交互的方式：“很多时候，我们都得先想好要让工具替自己做什么。整个过程就像点击、操作、返回。我认为，未来的世界将从环境感知设备开始。”

IT之家注：“环境感知设备”指能在后台运行，利用传感器和 AI 主动判断用户需求的设备，而不必每次都等用户下达指令。

帕奈进一步解释道：“设备在后台运行，你就能更专注于眼前的事情，完成更多工作，花更多时间与人相处…… 也不用担心错过什么。这种能力非常强大。”

帕奈认为，隐私保护是设计环境感知设备时必须考虑的问题：“必须让用户掌握控制权。每款产品都不一样，但以 Bee 为例，开发环境感知设备时就必须把隐私保护考虑进去。我们也是这么做的。这一点非常重要。”

在加入亚马逊之前，帕奈曾在微软工作 19 年，负责 Surface 系列设备的研发。他长期关注个人计算的发展方向，并认为随着 AI 承担越来越多的任务，Bee 等环境计算设备有望让用户逐渐减少对应用程序的依赖。“我是否认为未来会出现一种新的平衡，让整整一代人不再想着‘给我一个能做这件事的应用’，而是希望设备直接理解自己的需求？没错，我相信会这样。我认为这种转变即将发生，这就是下一代的发展方向。”

不过，帕奈并不认为智能手机会因此失去作为重要个人计算设备的地位。他预计，未来会出现更多利用传感器了解用户需求的新设备，让人们身边的环境变得更加智能。“我不认为一种设备形态会取代另一种，也不赞同这种观点。我认为会有一个智能层把所有设备连接起来…… 而且必须真正有用。”