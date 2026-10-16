晚点铺路也不迟：自带 Win11 / 安卓 / Debian Linux 的 NexPhone 三系统手机延至明年第一季度末发售

IT之家 10 月 16 日消息，制造商 Nex Computer 宣布旗下 NexPhone 三系统手机发售时间推迟至 2027 年第一季度末，预订价格涨至 599 美元（IT之家注：现汇率约合 4,015 元人民币），此前以 549 美元（现汇率约合 3,680 元人民币）或 599 美元（现汇率约合 4,015 元人民币）早鸟价预订的用户无须补差价。

该机原计划在 2026 年末发售，号称可以自由运行 Windows 11 / 安卓 16 / Debian Linux，若用户选择启动 Windows 11，那么手机上将拥有 Windows 10 Mobile 风格的定制 UI 界面。用户亦可选购 NexDock 拓展坞，将手机和显示器接到拓展坞上，即可实现微软当年极力想打造的 Continuum 体验。

▲ 手机运行 Windows 11 系统

规格方面，该机使用聚碳酸酯外壳，整体尺寸 173 × 82.6 × 13.1 毫米，重量 256 克。正面配备一块 6.58 英寸 1080x2403 分辨率 120Hz OLED 面板，匹配 10MP S5K3J1SX 自拍摄像头。手机背面以诺基亚 Lumia 1020“奥利奥”相机模组为设计灵感，匹配 64MP IMX787 主摄 +13MP S5K3L6XX 超广角。

规格方面，该机搭载高通 QCM6490 芯片，配备 12GB RAM 和 256GB 存储（支持 microSD 扩展），内置 5000 毫安时电池，支持 18W 有线充电。