苹果海外开放 iPhone 18 Pro 原厂零件自助维修购买渠道：摄像头 249 美元，退回旧件可抵扣 59.76 美元

IT之家 10 月 20 日消息，9to5mac 今日发现，苹果自助维修商店新上架了 iPhone 18 Pro 系列及新款 Mac 零件，用户现可购买原厂替换部件和维修工具，涉及 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及搭载 M5 Max、M5 Ultra 的 Mac Studio 和搭载 M6、M5 Pro 的 Mac mini。

IT之家注：苹果自助维修计划于 2022 年推出，允许符合条件的用户购买或租赁维修工具，并根据官方维修手册自行更换设备部件。

对于 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max，新增可购买的零件包括后玻璃、电池、底部扬声器、后置摄像头、显示屏、机身外壳、前置摄像头、主板、主麦克风、SIM 卡托、触觉反馈马达 Taptic Engine 及顶部扬声器等。

用户选择具体维修项目后，可以查看所需零件、工具和其他耗材，并单独购买相关物品。可选工具包括粘合剂切割工具、吸盘、尼龙探针、粘合剂去除工具、扭矩螺丝刀及螺丝等。

价格方面，iPhone 18 Pro 系列的替换摄像头售价为 249 美元（现汇率约合 1,667 元人民币），与上一代机型相同。用户退回原摄像头后，可获得 59.76 美元抵扣，实际支出降至 189.24 美元（现汇率约合 1,267 元人民币）。

Mac Studio（M5 Max、M5 Ultra）的可维修零件范围较广，涵盖雷电接口、USB-C 接口、风扇、扬声器、SSD 模块、主板和电源等。Mac mini（M6、M5 Pro）提供的替换部件种类相对较少，包括风扇、扬声器、主板、电池和电源等。