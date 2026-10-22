Win11 搜索迎“史诗级更新”之际，曝微软考虑重新研究 Win 键功能

IT之家 10 月 22 日消息，据外媒 Windows Latest 今天（22 日）上午报道，随着新版搜索功能准备整合进 Windows 11 的“开始”菜单，微软将重新研究“Win 键”的功能设计。考虑到用户多年来养成的操作习惯，微软对此格外谨慎。

Windows 即将迎来一次大幅改版的搜索界面，与现有版本有明显区别。

新版搜索界面与“开始”菜单相互独立，如果用户打开“开始”菜单并输入文字，调用的仍是旧版搜索功能，相当于 Windows 同时保留了两套用途基本相同的搜索界面。

IT之家获悉，新版搜索功能经过了重新开发，支持关闭必应搜索结果，还增加了名为“操作”的功能，用户能够直接修改系统设置。

微软打算在未来整合两套搜索功能。随着有关功能日益丰富，有 Windows 预览体验成员建议微软赋予 Win 键更多用途，并增加无需打开 Outlook 就能发送邮件等快捷操作。“如果只按 Win 键、不用按 Win+S 就能打开新版搜索界面，那就很好了。如果还能像‘手机连接’功能演示的那样，直接通过搜索界面里的快捷操作使用 Outlook 发送邮件，就更棒了。”

微软 Windows Shell 体验负责人塔莉 · 罗斯回应了这条建议，还透露了微软的部分想法。“等新版搜索功能也整合进‘开始’菜单后，我们会研究 Win 键应该如何调整。毕竟很多用户早就习惯了现在的按键方式。通过搜索发送邮件也在我们考虑的功能之列。”

Windows Latest 测试发现，从“开始”菜单发起搜索，打开的仍是旧版界面。不过，微软将在 2027 年改变这一现状。

微软尚未确认会让 Win 键直接打开搜索界面，取代现有的“开始”菜单。从目前透露的信息来看，Win 键未来有望承担更多任务，而不只是打开开始菜单。

另一种潜在的可能，是保留“开始”菜单中固定的应用，把新版搜索及其快捷操作功能整合进去。这样一来，用户按下 Win 键就能执行更多操作，同时保留原有的“开始”菜单。

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