方舟引擎新突破：华为详解 HarmonyOS 7 超空间存储 + 超空间内存技术

IT之家 10 月 22 日消息，华为官方今日发布图文，详细介绍了 HarmonyOS 7 系统的超空间存储 + 超空间内存技术，称其是方舟引擎的技术新突破。

据介绍，运行内存（RAM）决定了手机能同时运行多少 App，可用运行内存耗尽时，系统就会触发“杀后台”，牺牲应用使用进度来保障前台流畅度；存储空间（ROM）决定了手机可以存储多少数据，可用存储空间不足时，手机不仅不能存储更多数据，还会在运行时卡顿。

超空间内存技术提升了内存压缩率，帮助应用“瘦身”，进而提升应用保活率，手机内存更耐用，让 60+ 款机型保活体验全面升级，16GB 运行内存最多增加 3GB，可以保活的应用更多。 超空间存储技术会把不同 App 间的相同文件无感去重，全盘只留一份源文件，不同 App 保留原来的入口和“快捷方式”，大大节省了手机的存储空间，且不影响后续用户对文件进行打开、修改等。

华为官方强调，HarmonyOS 7 的超空间存储技术是根据用户习惯对不常用 App 进行原地分块压缩，而且解压的时候按需解压，更高效，避免了压缩后偶尔访问应用出现卡顿的问题。

据IT之家此前报道，华为 HarmonyOS 7 的“超空间存储”支持设备名单已更新。截至 2026 年 9 月 28 日，该功能已覆盖华为 Mate、Pura、Pocket、nova、畅享系列手机，以及 MatePad 系列平板和 MateBook Pro 等设备。