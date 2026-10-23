国务院办公厅：积极增强人工智能创造就业机会等正面效应，有效减缓人工智能应用就业替代影响

IT之家 10 月 23 日消息，国务院办公厅今日印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》。以人工智能赋能高质量发展为契机，以适应技术发展促进高质量充分就业为目标，以构建就业友好型发展方式为方向，积极增强人工智能创造就业机会、赋能传统岗位、提升就业质量、激发创业活力的正面效应，有效减缓人工智能应用就业替代影响，努力实现技术进步、产业升级与就业促进、民生改善相协调的包容性发展。

IT之家注意到，《意见》提出创造人工智能领域就业创业新模式。发挥好国家创业投资引导基金、国家人工智能产业投资基金等政府投资基金作用，按照市场化方式支持人工智能领域企业创新发展。建设高水平人工智能开源社区，部署实施一批优质开源项目，形成创业带动就业效应。推行“科技成果＋创业”、“产业发展＋创业”、“职业技能＋创业”、“民生需求＋创业”模式，围绕人工智能应用场景创新、技术成果转化等创业项目，落实创业支持政策，提供创业孵化服务。

加快开发人工智能领域新职业。围绕人工智能场景培育和大规模应用，加快开发新职业、发布新职业标准，扩大数字化管理师、人工智能工程技术人员、人工智能训练师等新职业新工种需求。鼓励地方结合人工智能产业发展需要，增设相关职称评审专业，及时开展人工智能相关职业技能等级认定。

挖掘传统领域人工智能就业潜能。发挥人工智能助力传统产业改造升级作用，引导在工业全要素智能化发展和农业数智化转型升级中更好推行人机协作模式，挖掘传统领域数智化就业机会。加快构建人工智能驱动的新型服务方式，分领域推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，促进生活性服务业高品质、多样化、便利化发展，拓展体验消费、个性消费等服务消费新场景，扩大服务业就业容量。

减缓人工智能应用就业替代影响。发挥人工智能在改善就业环境、提升职业安全水平、提高工作质效等方面的作用，优先在劳动力紧缺、环境高危等岗位推广应用。稳慎把握人工智能在劳动密集型行业应用的范围、力度、节奏，尽可能减少对从业人员的冲击。鼓励企业探索建立失业缓冲期制度，在大规模推广应用人工智能过程中提前告知受影响劳动者、提供转型转岗就业支持。

加强人工智能应用就业影响研究。开展人工智能应用就业影响专项调查，持续跟踪人工智能应用渗透、岗位创造替代、技能需求变化等情况。依托高校、科研机构等现有资源，布局一批人工智能就业研究中心。实施好国家社科基金等科研项目，前瞻性研究人工智能技术发展对就业、收入分配的影响。

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