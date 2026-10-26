曝华为 Pura X View 销量破 60 万台：独享阔直屏、网友调侃出一台卖一台，已开启 60 天预约申购

感谢IT之家网友 Autumn_Dream、雨雪载途 的线索投递！
IT之家 10 月 26 日消息，据长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 爆料，截至 2026 年第 42 周（10 月 12 日-10 月 18 日），华为 Pura X View 阔直板手机的销量约 65.23 万台。
评论区有网友计算了华为 Pura X View 的周销量增长数据，称 10 月 16 日-10 月 21 日，该机销量从 71 万台，增长至了 84 万台，6 天时间增量为 13 万台，产能依旧无法满足需求。该网友调侃称：“现在就是出一台卖一台。”
IT之家注意到，该机自发布以来，长期处于缺货状态。为应对该问题，华为官方已于 10 月 20 日开启了该机的 60 天预约申购活动。
作为参考，华为 Pura X View 于 9 月 9 日开启首销，搭载麒麟 9030S 处理器，售价 5999 元起。该机还配备一块 6.39 英寸 2232×1320 分辨率屏幕（比例 16:9.5），支持 120Hz 刷新率、2160Hz 高频 PWM 调光及 6500nits 局部峰值亮度，四等边黑边宽度均为 1.05mm，屏占比达 96.1%。