广电总局：一体化电视要方便用户安装开通

IT之家 11 月 3 日消息，据央视新闻今日报道，日前在京召开的一体化电视全国推广部署推进会，要求统筹家庭用户与酒店、养老机构等公共场所，精准制定推广策略，把握消费节点，广泛宣传一体化电视便民惠民优势，打通报装渠道，方便用户安装开通。

广电总局负责人表示，要加快推进设备采购、安装部署、宣传推广等，确保年底前完成全部部署工作；要完整准确执行一体化电视标准，严格遵循直播优先、专网传输技术要求，严格落实“专网 + 一体化电视 App + 适配器 + 单电源通用遥控器”产品形态，严格遵守检测、认证等管理要求，确保规范发展、运行平稳、体验一致。

这位负责人还表示，要加快采购签约、确保采购量及时转化为实际部署量，采购终端必须符合一体化电视相关技术规范，必须配备单电源通用遥控器；电视机生产企业要加快落实一体化电视终端适配，保障一体化电视 App 直播电视服务优先启动、稳定运行、优化升级，支持一体化电视 App 在应用商店上架及电视机出厂预装；内容提供方要持续为一体化电视场景提供丰富优质内容，保障一体化电视收视服务品质与用户观看体验；产业各方要积极寻求市场化合作共赢新模式和商业合作新范式，构建健康可持续的发展生态。

据IT之家此前报道，国家广播电视总局今年 10 月 27 日发布公告，明确提到交互式网络电视集成播控服务提供者应当坚持直播优先原则，实现开机看全屏直播功能，设置频道回看入口，不得播放开机广告。智能电视机应支持优先呈现直播频道功能，提供便捷设置入口。