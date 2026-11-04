AI 时代下 Steam 游戏提交量显著增加，Valve 近期审核最长需 12 个工作日

IT之家 11 月 4 日消息，Valve 正在调整 Steam 游戏上线前的审核流程，以应对近期游戏商店页面和游戏构建版本提交量大幅增加带来的审核积压。

Valve 于当地时间 11 月 3 日在 Steamworks 开发者公告中公布了相关调整，称过去几个月商店页面和游戏构建版本的审核提交量显著增加。

Valve 表示，目前游戏构建版本审核通常需要 3 至 5 个工作日，但近期审核进度有所延迟，最长可能需要 12 个工作日。该公司称，审核延迟的很大一部分原因是部分游戏需要重复审核。

此次更新主要针对开发者发布前的检查清单，目的是帮助更多游戏一次性通过审核，减少因基本功能问题导致的重复审核。

根据新的要求，开发者在提交游戏审核前，必须通过 Steam 客户端启动游戏并至少运行 5 分钟。

Valve 表示，有时审核团队收到的游戏构建版本甚至从未通过 Steam 启动过。即使开发者直接运行游戏可执行文件时一切正常，也可能遗漏影响玩家通过 Steam 安装和启动游戏的必要配置。

新检查清单还要求开发者确认游戏成就已经准备就绪，并检查游戏所需的常见可再发行组件，例如 DirectX 或 Visual C++ 运行库，确保 Steam 能够按需安装。

Valve 还会根据游戏商店页面所标注的功能动态显示检查项目，例如开发者宣称支持多语言，就需要确认相应语言内容已经包含在游戏构建版本中；如果多人游戏功能需要特殊账号才能访问，也应向审核人员提供相关凭据。

Valve 表示，这些调整已经在过去几周陆续推出，后续还会继续改进构建版本审核流程，并完善开发者发布检查清单的相关文档。该公司也建议开发者在提交审核前，确认商店页面描述和素材完整清晰，游戏实际内容与页面承诺一致，并确保需要披露的敏感内容已经在相关调查表中准确说明。

据《The Verge》报道，此前有部分独立游戏开发者曾公开反映 Steam 审核等待时间过长，甚至有游戏因此错过原定发售日期，例如独立游戏《Food Devils》在计划开启抢先体验的当天仍未通过审核；发行商 2 Left Thumbs 的游戏《Wheel Make It》也因审核延迟，最终比原计划晚了近两周上线。

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