周活全球第一：OpenAI 称印度反超美国，成 ChatGPT 最大消费者市场

IT之家 11 月 4 日消息，11 月 3 日接受《经济时报》采访时，OpenAI 印度区董事总经理普拉布吉特 · 辛格（Prabhjeet Singh）表示，印度目前的 ChatGPT 周活跃用户数已超过包括美国在内的任何国家，而且自 1 月以来，印度用户数量已翻了一番。

辛格没有给出最新的用户数字。OpenAI 于今年 2 月曾表示印度的 ChatGPT 周活跃用户超过 1 亿。首席执行官萨姆 · 奥尔特曼 (Sam Altman) 当时称印度是 OpenAI 仅次于美国的第二大市场。

据 Indian Startup News 报道, 他还表示，印度是全球 ChatGPT 学生用户最多的国家。辛格另外对《印度时报》表示，印度已经是 ChatGPT 全球最大的消费者市场。

OpenAI 在印度的增长，得益于其主打低价的策略。据 Indian Startup News 报道，2025 年 8 月，OpenAI 推出了月费不到 5 美元的 ChatGPT Go 套餐，随后又宣布，自 2025 年 11 月 4 日起注册的印度用户可免费使用 Go 一年。

Singh 表示，下一批用户能否增长，取决于语言和使用门槛。他说:“印度大部分地区其实并不把英语作为主要语言，所以我们真正的重点是印地语和各种地方语言。”他还提到了语音功能，以及面向低端手机、以安卓优先的产品。

为满足这一需求，OpenAI 正在印度境内扩充算力。它与 TCS 旗下的数据中心业务 HyperVault 达成合作，起步容量为 100 兆瓦，未来可扩展至 1 吉瓦。据 Indian Startup News 报道，OpenAI 的模型还可通过 Amazon Bedrock 调用，相关请求在印度境内处理。