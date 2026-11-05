苹果葛越：AI 不会取代 App，将推动应用生态进一步发展

IT之家 11 月 5 日消息，据澎湃新闻报道，11 月 4 日，在 2026 年世界互联网大会乌镇峰会人工智能技术创新与治理论坛上，苹果公司副总裁、中华区董事总经理葛越表示，人工智能正在加速改变应用开发模式，但 AI 不会取代 App，而是将推动下一代 App 变得更强大、更具个性化，成为人们生活中更加不可或缺的工具。

葛越表示，苹果始终相信开发者和 App 的潜力。去年，中国 App Store 生态促成的开发者营业额与销售额达到 5,620 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3.76 万亿元人民币），较上年增加 230 亿美元（现汇率约合 1,537.65 亿元人民币）。中国开发者的全球化步伐也在持续加快，四分之三的中国开发者业务已拓展至海外，且海外营收占比超过 50%。

谈及 AI 时代的人才培养，葛越认为，当 AI 让获取答案变得容易时，提出正确问题的能力更加重要，创造力是其中的关键。

据IT之家此前报道，11 月 4 日，苹果面向 iPhone 发布了最新的 iOS 27.3 开发者预览版，国行「Apple 智能与 Siri」如约而至，用户在更新最新版 iOS 系统后可以在设置中找到该功能设置页面。