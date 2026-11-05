消息称微软放弃扩大与 Nscale 的算力租赁合同，后者 IPO 前夕遭遇新考验

IT之家 11 月 5 日消息，据英国《金融时报》报道，英国估值最高的人工智能初创公司 Nscale 在争取 350 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,339.9 亿元人民币）估值上市的过程中遭遇新的考验。该公司未能与微软达成一项潜在的新交易，涉及金额可能高达数百亿美元。

据三位知情人士透露，这家美国软件巨头已经放弃了一项选择权，原本可以将其现有合同规模扩大一倍以上，继续租用 Nscale 位于美国得克萨斯州某数据中心园区的计算能力。

这意味着，Nscale 必须为该园区寻找新的客户，否则未来可能损失数十亿美元的收入。Nscale 的董事会成员包括 Meta 前高管谢丽尔 · 桑德伯格（Sheryl Sandberg）和英国前副首相尼克 · 克莱格爵士（Sir Nick Clegg）。

此次受挫之际，这家获得英伟达投资的英国公司正准备于今年启动首次公开募股（IPO）。公司由曾在澳大利亚从事加密货币挖矿业务的乔希 · 佩恩（Josh Payne）领导。

不过，投资者对人工智能基础设施建设所带来的高额债务日益谨慎，尤其是对 CoreWeave 和 Nebius 等所谓的“新云”（Neocloud）企业更为警惕。

当地时间周二美国中期选举中，共和党现任候选人遭遇挫败，民众对美国各地大规模建设人工智能数据中心的不满，被认为是其中一个原因。包括得克萨斯州在内的多个州即将上任的民主党州长已呼吁立即暂停数据中心建设。

对于新云服务商而言，获得新的长期业务合同至关重要。这不仅关系到企业能否持续获得贷款，也直接影响其为数据中心建设提供融资的能力。

Nscale 还面临其他挑战。今年早些时候，微软退出了一项价值 30 亿美元（现汇率约合 200.56 亿元人民币）的交易，原计划从 Nscale 位于英国埃塞克斯郡的数据中心租用计算能力。此外，该公司位于美国西弗吉尼亚州的旗舰数据中心项目也遭遇建设延期和当地居民反对。该项目是 Nscale 与 Anthropic 达成的 450 亿美元（现汇率约合 3,008.44 亿元人民币）算力合作协议的核心组成部分。

Nscale 今年上半年实现营收 1.41 亿美元（现汇率约合 9.43 亿元人民币），但净亏损达到 10 亿美元（现汇率约合 66.85 亿元人民币）。与此同时，公司还在葡萄牙和挪威开发数据中心项目。

Nscale 表示，公司目前已明确有望获得约 10GW 的潜在电力容量，这一规模相当于英国几乎所有家庭的年度用电量。

在 IPO 招股说明书中，Nscale 表示，其位于得克萨斯州沃德县（Ward County）的项目最多将有 1.2GW 的算力容量陆续投入运营。其中，约 500MW 来自建在 Nscale 自有土地上的数据中心，剩余 700MW 则计划由邻近的一处项目提供，该项目由加密货币矿企 Ionic Digital 开发。

Nscale 拥有为 Ionic Digital 旗下项目寻找客户的优先购买权，因此能够从与该园区相关的算力租赁交易中获益。

2025 年 10 月，Nscale 宣布与微软达成协议，将在 Ionic Digital 项目中向微软出租约 240MW 的算力容量。当时，微软还获得了第二阶段 700MW 容量的选择权。

不过，Nscale 本周向英国《金融时报》澄清称，这项选择权涉及的容量实际上接近 500MW，而非此前公布的 700MW，且对应的是在 Nscale 自有数据中心园区内租用额外算力。知情人士表示，微软最终决定不行使这项选择权。

今年 9 月，Nscale 与机器人公司 Figure 达成协议，将出租其沃德县自有数据中心的一部分算力容量。知情人士还透露，该公司已与同一地点的其他企业签署了未公开的合作协议。

一位接近 Nscale 的人士表示，公司目前正与另外几家潜在客户就其自有数据中心园区的算力租赁事宜进行谈判。

然而，根据 Ionic Digital 向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，Nscale 尚未为 Ionic 项目剩余的算力容量落实电力供应，而微软仍然拥有该项目的优先购买权。

相关监管文件显示，Ionic Digital 保留将新增电力容量提供给其他人工智能企业、商业客户或云基础设施公司的权利，也可以将其用于自身业务。

一位知情人士表示，微软决定不再租用得克萨斯州项目的额外算力，不会影响 Nscale 总额达 1,030 亿美元（现汇率约合 6,885.98 亿元人民币）的订单储备。

此外，Nscale 还在与 Anthropic 洽谈，计划扩大双方现有合作，在西弗吉尼亚州规模最大的项目中，再租用一座容量为 460MW 的数据中心。