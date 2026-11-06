微软 Office 365 A1 退役：2028 年起取消 100TB 教育版基础存储，免费 A0 学生版不含 Teams 与邮箱

IT之家 11 月 6 日消息，微软宣布调整 Microsoft 365 Education 教育版授权政策，将逐步停用免费 Office 365 A1、Student Use Benefit（学生使用权益）等项目，并计划从 2028 年 1 月 1 日起取消教育机构现有的 100TB 基础共享云存储额度。

微软此次调整涉及教育版产品授权、校友邮箱、云存储分配及订阅价格等多个方面。相关变化将分阶段实施，学校和高校现有授权不会立即失效，但需要在后续合同续约时调整授权方案。

微软首先宣布将停止销售 Office 365 A1。该方案已于 2026 年 11 月 5 日停止通过 Web Direct 渠道销售，Cloud Solution Provider（CSP，云解决方案提供商）及批量许可渠道则计划从 2027 年 5 月 1 日起停止销售，最终退役日期为 2028 年 1 月 1 日。

对于现有用户，2027 年 5 月 1 日之前开始的有效 Enrollment（注册协议）所涵盖的机构，可以在当前协议期限内继续使用已有授权。但在 2028 年 1 月 1 日或之后进入续约或到期阶段后，相关授权将无法继续续订或延期，学校需要为受影响用户更换其他授权方案。

同样计划于 2028 年 1 月 1 日退役的还有 Student Use Benefit 项目。该项目将从包括 CSP 和批量许可在内的所有教育采购计划中取消。现有授权在当前订阅期限内仍然有效，但退役后无法续订，学校需要重新确认仍需使用相关服务的学生，并为他们配置适当的付费学生授权。

微软还将停止免费的 Exchange Online for Alumni 校友邮箱服务。希望继续为毕业生提供邮箱服务的教育机构，需要转向新的付费校友邮箱方案。该付费方案预计于 2028 年 1 月 1 日通过 CSP 和 Enrollment for Education Solutions（EES）渠道推出。此外，Open Value Subscription for Education Solutions（OVS-ES）和 School 3 也计划在同一天退役。

此次调整中，另一项重要变化是微软将取消教育版租户原有的 100TB 免费基础共享存储额度。根据微软公布的新政策，从 2028 年 1 月 1 日起，教育机构首次进行合同续约或延期时，将不再自动获得这 100TB 基础容量。

此前，微软为教育版租户提供覆盖 OneDrive、SharePoint Online 和 Exchange Online 的共享存储池，三项服务共同使用这一额度。微软官方文档也明确说明，原有存储池由 100TB 初始免费额度、付费授权贡献的存储空间以及额外购买的存储空间组成。

新政策实施后，存储容量将主要根据授权类型和数量计算。学生授权方面，Microsoft 365 Education A2 每个授权贡献 4GB，A3 贡献 8GB，A5 和 A7 均贡献 12GB。教职员工授权方面，A2 每个贡献 50GB，A3 贡献 75GB，A5 和 A7 均贡献 150GB。

新推出的免费 A0 学生授权不会为机构增加额外存储空间，其用户使用的存储容量将从学校现有共享存储池中扣除。

微软建议学校管理员在合同续约前，评估现有存储使用量及未来需求，并结合用户数量、授权组合和预计可获得的存储容量制定方案。如果存储空间不足，机构可以每次购买 10TB 的额外存储包、升级至存储贡献更高的授权方案、清理现有数据，或者使用 Microsoft 365 Archive 归档不活跃内容。

随着 Office 365 A1 退役，微软还将推出全新的 Microsoft 365 Education 授权体系，包含 A0、A2、A3、A5 和 A7 五个等级。各等级将分别提供学生版和教职员工版，并提供包含 Teams 和不包含 Teams 的不同版本，以便学校根据不同用户的实际需求分配授权。

其中，A0 是一项面向符合条件学生的免费方案，包含 Office 桌面版和网页版应用、Minecraft Education、Microsoft Entra ID Free，以及 Learning Zone 学习体验。

不过，学校必须为全部教职员工提供 Microsoft 365 Education A2 或更高级别的付费授权，学生还必须积极使用 Windows 设备开展教育活动。A0 不包含 Exchange Online、SharePoint Online 和 Teams。

位于新授权体系顶端的是 Microsoft 365 Education A7。IT之家注意到，该方案在 A5 基础上增加了高级 AI、身份管理、安全防护、治理及设备管理功能，并包含 Microsoft 365 Copilot、Microsoft Agent 365 和 Microsoft Entra Suite 等服务。

在价格方面，微软还计划于 2027 年 5 月 1 日调整教育版批量许可渠道的在线服务定价机制。届时，通过 Academic Volume Licensing（学术批量许可）计划购买的在线服务，将在各个 Price Level（价格等级）之间采用统一定价。该调整将在教育机构于 2027 年 5 月 1 日或之后首次续约或延期时生效，即使续约发生在 2028 年 1 月 1 日之前也不例外。

微软表示，教育机构在当前合同期限结束前，仍将按照现有协议享有对应的授权、服务权益和价格。新授权体系及存储计算方式将在机构于 2028 年 1 月 1 日或之后首次续约或延期时适用。

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