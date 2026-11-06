美股科技股遭遇大幅抛售：马斯克、黄仁勋等五大富豪单日财富缩水 1529 亿美元，费城半导体指数跌约 12% 为历史第二大单日跌幅

IT之家 11 月 6 日消息，美国中期选举结束后，美股 11 月 5 日遭遇大规模抛售，科技股和 AI 硬件产业链成为主要下跌板块。

福布斯实时亿万富豪排行榜数据显示，埃隆・马斯克单日身价减少 912 亿美元，戴尔科技创始人迈克尔・戴尔、英伟达 CEO 黄仁勋、甲骨文创始人拉里・埃里森和 Meta 创始人马克・扎克伯格也出现大幅财富缩水，五人身价合计减少 1,529 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.02 万亿元人民币）。

据路透社 11 月 5 日报道，投资者重新评估美国中期选举结果对 AI 数据中心建设的影响，担忧民主党在国会取得优势后可能放缓数据中心扩张，科技股和半导体股票因此遭遇集中抛售。路透社指出，费城半导体指数当天跌幅达到约 12%，创下历史第二大单日跌幅。

美股三大指数均大幅收跌。美联社数据显示，道琼斯工业平均指数下跌 3.4%，标普 500 指数下跌 4.4%，纳斯达克综合指数下跌 5.5%。纳指较近期高点回落 11.9%，进入技术性回调区间。

个股方面，英伟达下跌 9.3%，AMD 下跌 17.3%，戴尔科技下跌约 15%，特斯拉下跌约 10.8%。彭博社报道称，特斯拉和 SpaceX 当天均遭遇约 11% 的盘中跌幅，AI 芯片及数据中心相关股票成为市场抛售的重灾区。

福布斯实时亿万富豪排行榜数据显示，全球五位科技富豪的身价单日缩水情况如下：

埃隆・马斯克：减少 912 亿美元，跌幅 10.50%。

迈克尔・戴尔：减少 205 亿美元，跌幅 9.60%。

黄仁勋：减少 151 亿美元，跌幅 8.70%。

拉里・埃里森：减少 132 亿美元，跌幅 8.05%。

马克・扎克伯格：减少 129 亿美元，跌幅 5.98%。

五人身价合计减少 1529 亿美元，其中马斯克一人的财富缩水额约占总额的 59.6%。