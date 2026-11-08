导演吉布尼：马斯克和霍姆斯都是骗子，靠自信让他人相信不实之事

IT之家 11 月 8 日消息，如果说有人能够找出埃隆 · 马斯克（Elon Musk）与伊丽莎白 · 霍姆斯（Elizabeth Holmes）之间的关联，那很可能就是导演亚历克斯 · 吉布尼（Alex Gibney）。

据IT之家了解，这位奥斯卡获奖纪录片导演曾分别以这两位备受争议的人物为主题拍摄纪录片。2019 年，他推出了讲述伊丽莎白 · 霍姆斯的纪录片《发明家：硅谷大放血》（The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley）。而他的最新作品《马斯克》（Musk）则用近 4 个小时的篇幅，深入审视这位世界首富。

在近日接受 Business Insider 采访时，吉布尼谈到了马斯克的崛起为何让他想起霍姆斯。

霍姆斯曾在 2010 年代凭借医疗科技公司 Theranos 创始人的身份声名鹊起。该公司曾宣称，只需几滴血液，就能完成数百项医疗和诊断检测。然而，这些承诺最终被证明存在欺诈行为。霍姆斯目前因欺诈投资者而身陷囹圄。

吉布尼在采访中表示：“我认为马斯克与伊丽莎白 · 霍姆斯确实存在相似之处。在拍摄过程中，一个反复浮现在我脑海中的词是‘骗子’。马斯克和霍姆斯一样，都能够凭借极强的自信，让别人相信一些他们自己也知道并不真实的事情。这种能力最终成了他们的超能力。”