乘联分会：10 月新能源乘用车出口 58.2 万辆同比增长 144.7%，比亚迪、奇瑞、吉利前三

IT之家 11 月 9 日消息，乘联分会今日公布数据，2026 年 10 月新能源乘用车出口 58.2 万辆，同比增长 144.7%，环比增长 3.9%。

报告指出，新能源占乘用车出口 62.8%，较去年同期增长 20 个百分点；其中纯电动占新能源出口的 61.7%（去年同期 62.6%），作为核心焦点的 A00+A0 级纯电动车占纯电动出口的 56.4%（IT之家注：去年同期 42.1%）。

伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场需求的扩张，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中狭义插混占新能源出口的 33.7%（去年同期 34.7%），增程占新能源出口的 4.6%（去年同期 2.7%）。虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主狭义插混出口发展中国家的数量在迅猛增长，优势明显。

10 月新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车（165,194 辆）、奇瑞汽车（83,843 辆）、吉利汽车（80,119 辆）、特斯拉中国（59,012 辆）、上汽乘用车（42,030 辆）、长安汽车（30,343 辆）、零跑汽车（21,132 辆）、上汽通用五菱（16,866 辆）、小鹏汽车（13,326 辆）、广汽埃安（12,150 辆）、长城汽车（12,029 辆）。

从海外体系建设上看，部分自主品牌的 CKD 出口占比较高，国际化表现优秀。其中长城汽车 CKD 出口占比 31.1%，上汽通用五菱 CKD 出口占比 41.9%，零跑汽车 CKD 出口占比 8.0%，上汽乘用车 CKD 出口占比 27.6%。