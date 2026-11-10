苹果推出 50 美元 AI 使用包：Logic Pro 率先支持付费扩容，有效期 12 个月

IT之家 11 月 10 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（11 月 9 日）发布博文，报道称苹果开始为部分 Apple Intelligence 功能推出付费“智能使用包”（Intelligence Usage Packs），首个落地产品是音乐创作软件 Logic Pro，售价为 49.99 美元（IT之家注：现汇率约合 333.9 元人民币）。

购买路径方面，用户可在 Logic Pro 应用菜单栏依次选择“智能功能” → “显示使用情况”，再点击“购买更多使用量”完成购买。

购买方式上，不同于主流 AI 服务采用的按月订阅模式，“智能使用包”采用买断的额外用量包，有效期为 12 个月，未用完的额外用量可逐月结转，且这些额外用量只会在当月订阅额度耗尽后才开始消耗。此外，该使用包不支持“家人共享”，仅限购买时所使用的 iCloud Apple 账户使用。

在应用范围上，报道称此次付费功能首先落地于 Logic Pro，但外媒预计很快扩展至 Apple Creator Studio 的其他应用，包括 Final Cut Pro、Pixelmator Pro 以及 iWork 套件。报道指出，苹果未来还可能将类似机制延伸至 Siri AI、Image Playground、照片编辑等依赖云端算力的 AI 功能。

该媒体解读认为，Apple Intelligence 的基础功能目前仍可免费使用，但重度使用者若希望获得更多 AI 生成、处理或创作能力，可能需要额外付费。对创作者而言，50 美元（现汇率约合 334.3 元人民币）一次购买、12 个月有效期的模式，或许比固定月费更灵活。

关于额度，IT之家查询苹果官网，Apple Creator Studio 的智能功能每月最低订阅额度（假设仅用于该类功能）为：

生成图像： 50 张 / 月

生成形状： 250 个 / 月

生成演示文稿： 50 份 / 月 （每份约 8–10 张幻灯片）

生成演讲者备注：700 张幻灯片 / 月

实际可生成数量会随提示复杂度、服务器和网络状况变化；额度每月重置。在巴西、加拿大、法国、德国、印度、墨西哥、英国和美国，达到月度上限后可购买一次性的“智能使用包”继续使用；未用完的额度可逐月结转，购买后 12 个月过期。