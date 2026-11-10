部分用户反馈苹果 HomePod mini 2“当 Mac 扬声器”失灵

IT之家 11 月 10 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（11 月 9 日）发布博文，报道称苹果 HomePod mini 2 刚上市便遭遇口碑危机，部分用户因为 Mac 扬声器功能故障选择退货。

根据用户反馈的问题，主要聚焦在 2 个问题上：

一是即使设备满足官方要求，设置界面中也不出现“持久连接”或持续输出选项；

二是连接起初可用，但 Mac 在睡眠、重启，甚至播放一次通知音后，就会自动切回内置扬声器或显示器扬声器。有用户表示，一对 HomePod mini 2 在一分钟内便被 Mac “遗忘”，音频输出重新回到 Studio Display。

在 MacRumors 论坛上，至少有 5 名用户描述了相似故障，至少 2 人表示正在退货。有用户称，苹果零售店工作人员表示并非首次接到同类反馈，但支持团队尚未提供有效修复方案。

另一家科技媒体 The Verge 已复现该问题，在一台符合 Wi‑Fi 6E 要求的 Mac mini M4 上发现，持续输出选项始终没有出现，音箱则表现为普通 AirPlay 设备，并出现音频失真、断连，以及在重启或唤醒 Siri 后切换输出的问题。该评测认为，这项功能“感觉像未完成品”。IT之家附上相关截图如下：

上述 3 张截图来自 The Verge 媒体评测

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