诺巴曼召回 4 款无电子围栏、感知避让功能的无人机，免费退货退款

IT之家 11 月 10 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，广东诺巴曼科技有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，主动向国家市场监督管理总局报告了召回计划，自即日起：

召回生产日期为 2025 年 05 月 17 日制造的部分诺巴曼牌 GT6 型号遥控飞机模型（无人机），涉及数量为 4 台；

召回生产日期为 2025 年 04 月 17 日制造的部分诺巴曼牌 LF669GPS 型号遥控飞机模型（无人机），涉及数量为 6 台；

召回生产日期为 2025 年 04 月 15 日制造的部分诺巴曼牌 T3 型号遥控飞机模型（无人机），涉及数量为 8 台；

召回生产日期为 2025 年 06 月 13 日制造的部分诺巴曼牌 U99MAX 型号遥控飞机模型（无人机），涉及数量为 56 台。

本次召回范围内的遥控飞机模型（无人机），产品存在以下安全风险：

1. 产品不具备电子围栏功能 ，可能导致无人机侵入特定地理范围区域，从而发生影响公共秩序、空域安全和国家安全的事件，存在人员和财产损失风险。

2.产品不具备感知和避让功能，可能发生伤人、碰撞、坠机等意外事故，导致人员和财产损失，存在安全隐患。

广东诺巴曼科技有限公司将为消费者免费提供退货退款服务，以消除安全隐患。

IT之家查询公开资料了解到，诺巴曼是 2015 年创立于广东广州的科技玩具品牌，当前运营主体为广东诺巴曼科技有限公司，核心产品涵盖无人机、遥控车船及智能教育玩具。该品牌以高性价比和智能化功能著称，主要覆盖入门级航拍无人机和青少年竞技玩具领域。