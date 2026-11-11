阿里 Qwen Code 1.0 发布：Qoder 与 Qwen Code Harness 融合开源

IT之家 11 月 11 日消息，阿里今日官宣推出 Qwen Code 1.0 版本，Qoder 与 Qwen Code 融合开源。

阿里把在 Qoder 中打磨的 Harness 能力融入 Qwen Code，随 Qwen Code 1.0 Preview 一起开放，为开发者提供可嵌入自身产品的 Agent 运行基础。

Qwen Code 1.0 从进程内的内存事件总线起步，沿着统一事件模型向分布式演进：将接入、调度与执行分层扩展，通过“手脑分离”让推理编排与工具执行独立管理。在保留既有入口与返回方式的基础上，从“一个进程、多个会话”走向“多个节点、更多会话”。

Qwen Code 1.0 架构演进示意

阿里官方表示，统一事件机制不仅连接入口与任务，也为能力扩展和资源管理建立清晰边界。各类处理单元围绕事件协作，模型、沙箱与外部扩展分别管理，让系统在承接更多任务时，更便于扩展能力、集中管控和控制成本。

处理单元灵活扩展：推理、记忆与工具能力可以围绕事件按需接入，减少对主执行流程的侵入。

模型接入集中管控：模型服务通过统一入口接入，集中管理配置、访问授权与调用记录，减少重复对接与分散维护。

沙箱资源按需管理：在相同配置与权限边界内分配和复用，减少重复初始化与空闲占用，有助于降低运行成本。

系统扩展集中治理：统一管理 MCP 的配置、授权与连接，减少分散维护。

本次发布将 Qoder 与 Qwen Code 的 Harness 能力纳入同一套开源内核。Harness 负责衔接模型、工具与执行过程，开发者可以据此构建适合自身场景的 Agent 系统，将 AI 编程能力接入更完整的工作流程。

Qwen Code 1.0 Preview 以独立分支开放，现有稳定分支继续保留。团队将沿着 1.0 的演进路线，持续完善功能覆盖与稳定性。

IT之家附开源地址如下：

https://github.com/QwenLM/qwen-code

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