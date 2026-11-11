使用 FSD 破解版进行智驾测试、被特斯拉发函后，第一电动网 CEO 庞义成回应称“不可能撤稿”

IT之家 11 月 11 日消息，第一电动网 CEO 庞义成昨日在微博发文称，自己在长沙进行智驾大赛相关直播后，收到特斯拉法务部发来的函件。

IT之家注意到，庞义成公开的特斯拉法务函件提到，“第一电动传媒”于 2026 年 11 月 8 日在多个媒体平台发布的“智驾大赛”中使用的特斯拉车辆通过违法方式对特斯拉辅助驾驶软件（FSD V14）实施了未经授权的破解与激活，使本不应在中国境内特定特斯拉车辆使用的特斯拉辅助驾驶功能在实际运行，并以“媒体直播智驾测试”形式对社会公众公开传播。

特斯拉法务部认为，上述行为已涉嫌违法，同时在多方面违反国家网信办、市场监管总局 2026 年 6 月联合印发的《网络测评活动规范》关于测评资质、测试标准、测评样本及内容真实性等的强制性规定。

鉴于上述行为的违法性质，特斯拉要求“第一电动传媒”：

立即停止一切违法行为 。即刻停止对特斯拉辅助驾驶功能的任何破解、激活、测试、测评及传播行为，不得以任何形式继续实施或协助他人实施类似行为。

全面下架并停止传播 。立即删除自有平台（包括但不限于官网、公众号、微信视频号、微博、抖音、B站、小红书等）上所有涉及特斯拉辅助驾驶破解测评的直播回放、录播视频、图文报道及评论互动内容，并通知已转载该等内容的第三方平台予以同步删除，确保相关内容不再继续传播。

提供涉事车辆 VIN 码并配合恢复 。请于收到本函后 48 小时内书面提供用于本次破解评测的全部车辆 VIN 码，并配合我方技术团队将相关车辆的软件状态恢复至出厂原始配置，消除违法破解所导致的系统异常。

出具书面承诺。以公司名义出具书面承诺函，确认不再实施任何针对特斯拉车辆及相关系统的任何破解、逆向工程或未经授权访问行为。

特斯拉强调，若“第一电动传媒”未在上述期限内完成全部整改要求，或存在继续传播、妨碍调查等行为，特斯拉方面将依法采取向公安机关报案、提起民事诉讼等措施。

针对特斯拉方面的诉求，庞义成以视频形式作出回应。他称特斯拉公关向他致电时，提了“你知道这个车是破解版的吧”“那你知道这是违法的吧”，并希望他撤稿。但庞义成表示，他们不可能撤稿，且他们不认为这次行动有违法或违规的地方。

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