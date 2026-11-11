神龙科技与字节火山引擎全面战略合作，全新新能源车型将搭载最新一代 AI 座舱解决方案

IT之家 11 月 11 日消息，神龙科技与火山引擎全面战略合作签约仪式今日在北京举行。双方将围绕企业 AI 转型、产品技术共创、用户全周期服务三大维度开展合作。

神龙科技表示，将在全新新能源车型上搭载火山引擎最新一代 AI 座舱解决方案，并成为合资品牌首家与火山引擎全链路深度共创的车企。

神龙科技总经理吕海涛表示：“神龙科技接下来的全新新能源车型，会装上火山引擎最新一代的 AI 座舱系统。经典的 i-Cockpit 将进化为 Ai-Cockpit，我们要给用户的是‘让技术悄悄退到幕后，让体验走到台前’。座舱之外，产品研发、用户体验，到市场营销、企业管理，甚至海外业务都会引入火山引擎的 AI 能力，打造 AI native （AI 原生）的神龙科技。”

据IT之家此前报道，神龙汽车科技（武汉）有限公司于 8 月 17 日注册成立，注册资本约 82 亿元。

其中，神龙汽车注册资本占比约 24.1%，东风汽车占比约 13.5%，Stellantis 集团占比约 13.5%，长江产业集团占比约 9.8%，武汉金控集团占比约 19.5%，武汉经开产投集团占比约 19.5%。

新公司的业务布局覆盖整车研发、工业化投资、新能源汽车整车销售等多元领域，首期规划 4 款全新新能源车型，自 2027 年起陆续投放，涵盖纯电与插混技术路线，满足硬派越野、城市通勤、家庭出行等多元场景。

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