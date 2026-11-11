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奔驰 CEO 康林松：面对价格战我们选择稳住售价，代价是牺牲部分销量

2026/11/11 19:53:20 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 11 月 11 日消息，当地时间 11 日，梅赛德斯-奔驰集团 CEO 康林松与德国《汽车周刊》主编布尔克哈德 · 里林共同出席第 20 届《汽车周刊》大会开幕活动，围绕中国市场困境、电动化转型和汽车行业技术变革展开讨论。

康林松指出，过去几年，奔驰乃至整个汽车行业都在中国经历了“超激烈竞争”，中国汽车制造商大举出口也源于这种竞争环境。面对价格战，奔驰选择保住价格和经销商利润，而不是一味追求销量。“我们主要努力稳定售价，维持经销商的盈利能力。采取这样的策略，就意味着必须牺牲一部分销量。”

奔驰C300L 前脸申报图

至于中国市场未来会在什么水平趋于稳定，康林松暂时无法判断。今年年初，奔驰就预计中国汽车市场将下滑，并为销量下降做了准备。然而即便如此，实际跌幅仍旧远超预期。康林松坦言：“即使按照最悲观的情况预测，我们也没想到中国整体汽车市场会下滑超过 20%，豪华车市场更是萎缩 30%。这确实是个挑战。”

不过，奔驰没有退出中国市场的打算。IT之家从报道中获悉，康林松强调：“我可以明确地说，奔驰要成为一家全球性汽车制造商，中国就必须是我们战略中的重要支柱。未来几年，我们会推出新产品，以新的业务布局展开攻势。”这些举措能否带动奔驰在中国的销量回升，还有待观察。

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关键词：康林松奔驰

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