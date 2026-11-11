奔驰 CEO 康林松：在中国，“车要大，非常大，大得惊人”

IT之家 11 月 11 日消息，据德国《汽车周刊》今天（11 日）晚间报道，中国市场的竞争，迫使奔驰调整产品和成本策略。

奔驰 CEO 康林松表示，产品规划必须完全围绕中国消费者的喜好展开。首先是车身尺寸，“在中国，车要大，非常大，大得惊人（IT之家注：原文为‘groß, sehr groß, unglaublich groß’）”。

与此同时，奔驰原则上需要实现成本结构 100% 本土化。在激烈的价格战中，仅仅把汽车放在中国生产，却继续依赖德国出口的零部件和德国方面创造的附加值，已经行不通。

按照这套思路开发的首款车型是全新纯电 E 级轿车。康林松透露，新车将于 2027 年上市。不过，从调整战略到取得成效仍需要时间，“今天作出的决定，可能要等三年、四年甚至五年后才能看到结果”。

奔驰还可以借助技术开放的 MB.OS 平台，像拼乐高积木一样灵活接入英伟达等合作伙伴的技术，满足中国、美国及其他市场的需求。

康林松相信，奔驰仍有实力以豪华品牌的定位与中国汽车制造商竞争。他强调，这种信心“绝不意味着傲慢”。一项最新的客户调查显示，对于奔驰品牌在中国是否仍有吸引力，受访者给出了明确的肯定回答。

但他也警告，如果在车身尺寸、空间设计和数字智能化方面跟不上竞争对手，“就会被淘汰出局”。

康林松还认为，当下是汽车行业最令人兴奋的时代，汽车技术的发展速度前所未有。因此，奔驰启动了公司历史上规模最大的产品攻势，计划在三年内推出或更新 40 款车型，“这些车型很受市场欢迎。”