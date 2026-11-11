Xbox 版《GTA 6》预载文件出现 AMD FSR 4.1 线索，首发未必支持

IT之家 11 月 11 日消息，数据挖掘者最近一直在研究 Xbox 版《GTA 6》的预载文件，而近期发现的两项线索，让这款游戏的运行表现有了更多值得期待的地方。

IT之家注意到，在数据挖掘者 Tex2 分享的文件包中，出现了两个库文件，分别名为 amd_fidelityfx_loader_xbox.dll 和 amd_fidelityfx_upscaler_xbox.dll。

这两个文件的名称与微软上周发布的 FSR 4.1 Xbox GDK 示例项目中的相关术语一致。

当然，这并不意味着 AMD 的 FSR 4.1 技术一定会在《GTA 6》发售时，或者在游戏推出后加入其中。不过，至少可以确认，游戏存在采用最新超分辨率技术的可能性。

FSR 4 是 AMD 超分辨率技术的一次重大升级，将此前以传统算法为主的方案转向了机器学习技术。与过去依赖空间和时间算法不同，新版本开始利用神经网络进行图像重建。

FSR 4 能够提供更加清晰的画面，同时减少画面拖影、闪烁和各种视觉瑕疵，代价则是会占用少量额外的 GPU 计算资源。

微软和 AMD 已于 11 月 5 日向 Xbox 开发者推出 FSR 4.1，时间上比该技术通过测试版驱动登陆 Xbox Ally 掌机晚了大约两周。

与 NVIDIA DLSS、Intel XeSS 等竞争方案相比，AMD FSR 正在迅速缩小差距。大多数玩家仍然将 DLSS 视为 AI 超分辨率技术的标杆，但 AMD 技术广泛的硬件兼容性同样不容忽视。

对于游戏主机而言，FSR 更是目前唯一可用的选择，而 4.1 版本相较此前的 FSR 已经实现了相当明显的升级。

不过，目前还不能断言《GTA 6》首发时就会支持 FSR 4.1。数据挖掘发现的相关文件确实说明这种可能性存在，但文件出现在游戏中，并不能证明开发团队已经完成了实际集成。

开发商 Rockstar 至今没有对此发表任何评论。按理说，面对近期 PS5 公布的 PSSR 超分辨率技术相关消息，Xbox 方面应该也有动力尽快公布类似的技术进展。

目前最大的问题在于时间安排。除非 Rockstar 在开发过程中提前获得了 FSR 4.1 的使用权限，否则，要在距离 11 月 19 日发售仅剩几天的情况下，完成针对游戏的超分辨率技术适配，似乎并不现实。

Xbox 版《GTA 6》更可能会在发售后才加入 FSR 4.1 支持。目前看来，相关技术准备工作似乎已经具备一定基础，而 Rockstar 显然有充分的动力，让这款游戏尽可能流畅地运行在逐渐老旧的主机硬件上。这一点对于 Xbox Series S 尤其重要。由于该机型的硬件性能相对有限，任何能够减轻渲染压力的技术，都能带来不小的帮助。

选择在游戏发售后再加入这项技术，也能降低对首发版本造成影响的风险。对于这种情况来说，晚一点总比没有好。

总而言之，如果 Xbox 版《GTA 6》首发时没有支持 FSR 4.1，玩家也不必太过失望。这项技术从来没有得到官方确认，后续通过更新加入的可能性反而更大。毕竟，很难想象《GTA 6》这样一款具有世代意义的游戏，会错过展示 AMD 最新超分辨率技术的绝佳机会。