特斯拉上海内环高架斗车事件后续：42 岁司机涉嫌刑事犯罪被移送审查起诉，另一 71 岁司机被罚款

IT之家 11 月 12 日消息，澎湃新闻昨日报道称，上个月发生在上海内环高架的一起两车碰撞事故在经历一个多月的调查后有了新的进展。相关话题一度登上微博热搜榜。

上海市公安局浦东分局透露，白色小客车驾驶员李某因恶意别车、泄愤干扰他人正常行驶，涉嫌寻衅滋事罪，已被依法移送审查起诉。

IT之家查询获悉，该起事故事发时间为 10 月 7 日上午 7 时许，地点位于内环高架内圈近浦建路路段。两辆特斯拉车辆发生碰撞后，浦东警方到场处置。

这起事故表面上看起来只是一次普通事故，但民警结合路面公共视频、行车记录仪视频以及双方陈述深入核查后，认定该案并非简单的交通事故，而是一起典型的“开斗气车”行为。

警方调查还原了冲突的起因与升级过程：黑色小客车驾驶员张某某（男，71 岁）在行驶中向右变道，对后方正常行驶的白色小客车通行造成了一定影响。

仅仅因为这一轻微纠纷，白车驾驶员李某（男，42 岁）随即心生不满，在高架车流中先向左变道超车，随后刻意向右挤压黑车，干扰其正常行驶，最终直接导致两车碰撞。

法律后果在两名驾驶员之间形成了明显区分。71 岁的黑车司机张某某因变更车道影响正常行驶车辆，构成交通违法，被交警部门依法处以罚款。

42 岁的白车司机李某的行为则被定性为借行车纠纷故意实施的泄愤性危险驾驶，浦东警方此前已对其采取刑事强制措施，目前以涉嫌寻衅滋事罪移送审查起诉，案件正在进一步侦办中。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。