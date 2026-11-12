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郭明錤谈黄仁勋出轨丑闻：他似乎很难全身而退，英伟达可能得布局接班计划了

2026/11/12 12:15:28 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 11 月 12 日消息，香港天风国际证券分析师郭明錤今日在 X 平台发文，谈到近期发生的英伟达首席执行官黄仁勋出轨丑闻。

郭明錤认为，黄仁勋对英伟达来说至关重要。因为他能把工程团队认为可能实现的技术转化为全公司愿意投入资源承担风险，而且必须交付的产品。正是这种能力，让供应链能有极高的订单能见度，并配合激进的规格升级。而这也带动了竞争对手的跟进，进一步推动整体 AI 产业技术升级与供应链投资。

同时他表示，相比让供应链获得明确的订单预期，决定采用更激进的技术规格，并推动其真正落地，才是更困难的事情。

黄仁勋可以不是英伟达最懂 HVDC（IT之家注：高压直流输电）、CPO（共同封装光学）/NPO（近封装光学）与 CCL（铜箔基板）/PTFE（聚四氟乙烯）等新技术的人。但他的真正价值，在于同时考虑策略、组织、技术与供应链，并迅速拍板定案与投入资源执行。

此外这名分析师认为，从目前公开信息来看，黄仁勋似乎很难全身而退。在这种前提下比较务实的做法，可能是让英伟达阶段性降低黄仁勋个人的决策依赖同时布局接班计划。在这过程中，英伟达能否延续高效新产品与技术研发，以及竞争对手如何回应，将是整体 AI 技术发展和投资趋势的重点。

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关键词：郭明錤黄仁勋英伟达

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