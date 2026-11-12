郭明錤谈黄仁勋出轨丑闻：他似乎很难全身而退，英伟达可能得布局接班计划了

IT之家 11 月 12 日消息，香港天风国际证券分析师郭明錤今日在 X 平台发文，谈到近期发生的英伟达首席执行官黄仁勋出轨丑闻。

郭明錤认为，黄仁勋对英伟达来说至关重要。因为他能把工程团队认为可能实现的技术，转化为全公司愿意投入资源、承担风险，而且必须交付的产品。正是这种能力，让供应链能有极高的订单能见度，并配合激进的规格升级。而这也带动了竞争对手的跟进，进一步推动整体 AI 产业技术升级与供应链投资。

同时他表示，相比让供应链获得明确的订单预期，决定采用更激进的技术规格，并推动其真正落地，才是更困难的事情。

黄仁勋可以不是英伟达最懂 HVDC（IT之家注：高压直流输电）、CPO（共同封装光学）/NPO（近封装光学）与 CCL（铜箔基板）/PTFE（聚四氟乙烯）等新技术的人。但他的真正价值，在于同时考虑策略、组织、技术与供应链，并迅速拍板定案与投入资源执行。

此外这名分析师认为，从目前公开信息来看，黄仁勋似乎很难全身而退。在这种前提下比较务实的做法，可能是让英伟达阶段性降低黄仁勋个人的决策依赖，同时布局接班计划。在这过程中，英伟达能否延续高效新产品与技术研发，以及竞争对手如何回应，将是整体 AI 技术发展和投资趋势的重点。

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