IT之家 11 月 18 日消息，维修团队 iFixit 今天（11 月 18 日）发布博文，拆解了苹果首款智能家居中枢 HomeView，并指出桌面版和壁挂版在扬声器配置与内部结构方面存在差异，但两款产品同样“难修”，如果出现故障恐怕只能弃用。

在可维修方面，iFixit 团队表示苹果 HomeView 被大量胶水、热黏合剂和极短连接线“锁死”，维修难度极高。在视频中该机构并未给出直接得分，Shahram Mokhtari 开玩笑说他会给 HomeView 一个“BEEP this thing / 10”（言外之意是没法修）。IT之家附上相关图片如下：

拆解显示，HomeView 的显示屏、扬声器、天线和逻辑板均被胶水或黏合剂固定。维修人员不仅要使用热风、撬片等工具，而且维修过程中相关部件一碰就断，扬声器在拆卸过程中断裂，逻辑板也因热黏合剂牢牢贴合机箱，需要很大力气才能分离。

更麻烦的是内部结构。低音单元与主板之间的连接线长度非常有限，拆开后几乎难以重新接回；桌面版本的显示屏与底座分离，则需要专用工具，或采用可能损坏屏幕组件的破坏性拆解方式。

差别方面，iFixit 指出桌面版屏幕后方配备更大的扬声器，且底座内还包含低音单元；而壁挂版则使用更小的扬声器，显然将优先级放在轻薄、壁挂和基础音频功能上。

桌面版略好的一点，是 USB-C 接口可以更换；不过，底座内的低音单元因线材过短、螺丝位置不便操作，仍很难拆卸。壁挂版则因结构更封闭，屏幕和扬声器更换难度更高。

两款 HomeView 的核心计算硬件一致：均搭载 A18 芯片、SK 海力士 8GB 内存和铠侠 64GB NAND 闪存，且这些关键元件都直接焊死在主板上。