IT之家 11 月 18 日消息，宾利为欧陆 GT 推出了一款全球限量 12 辆的特别版。此次升级的重点不在性能，而是向一款诞生于 100 年前的经典宾利致敬，并在内外饰上加入了大量专属设计。

这款特别版名为 Olympia Collection，由穆莱纳定制部门打造，推出时间恰逢宾利 6½ Litre 在 1926 年奥林匹亚车展亮相 100 周年。

作为宾利 3 Litre 的继任车型，6½ Litre 从设计之初就瞄准了赛车运动。1928 年，宾利又推出了经过改进的 Speed Six，并凭借这款车型连续拿下 1929 年和 1930 年勒芒 24 小时耐力赛冠军。

外观方面，Olympia Collection 采用了独特的渐变漆面，车头呈现浓郁的翠绿色，颜色逐渐向车尾过渡，最终变为午夜翡翠绿，完成这套特殊涂装需要 56 小时。车身上的徽标采用香槟金配色，下沿还增加了一道手工绘制的金色细饰条，灵感来自经典 6½ Litre 散热器和控制开关上的镍银装饰。黑色 22 英寸轮毂同样加入了香槟金点缀。

座舱也采用了专属配色方案，大面积使用定制深绿色皮革，并搭配坎布里亚绿饰面。车厢内还大量采用保留天然木材纹理的胡桃木饰板。旋转式中控屏上增加了三个定制仪表，设计参考 1926 年的经典车型，并加入香槟金装饰。方向盘、换挡杆和座椅滚边也采用了金色点缀。

其他专属配置还包括定制门槛饰板和带有刺绣的后排滑雪板通道盖板。每位车主都能获得一枚特别版 Brooklands 腕表，腕表编号与车辆一一对应，表带采用与车厢内饰相同的深绿色皮革。此外，每辆车还附赠配套绿色车衣、纪念交付礼盒，以及一本介绍这套特别版车型的图书。

宾利尚未公布这批特别版车型的销售市场和售价。据IT之家了解，这批车型继续搭载标准双涡轮增压 4.0 升 V8 发动机，最大功率 671 马力，峰值扭矩 930N·m。