IT之家 11 月 18 日消息，据《商业内幕》报道，对于黄仁勋离开英伟达会给公司业务带来多大影响，新兴云服务商（或称“新云服务商”） CoreWeave 的 CEO 迈克尔 · 因特拉托尔似乎并不担心。

当地时间 17 日，在 Semafor 举办的“硅谷与世界”活动上，因特拉托尔谈及双方的合作关系时显得相当淡定。他认为，英伟达是一家了不起的公司，拥有成千上万名优秀的工程师和员工，这些人仍会与 CoreWeave 保持合作，“每天都有数千名英伟达员工与 CoreWeave 团队协作，处理设备部署、数据中心建设、基础设施网络搭建等工作。这些合作都会继续下去。”

主持人接着问，黄仁勋离开英伟达后，CoreWeave 在为数据中心基础设施寻求融资时，是否会感受到他的缺席带来的影响，哪怕只是心理层面的影响。

IT之家注；黄仁勋也是 CoreWeave 等新云服务商的重要支持者。

对此，因特拉托尔认为，黄仁勋是一位有远见的领导者，他支持的不只是英伟达自身，还有整个数据中心和 AI 产业生态。黄仁勋之所以大力扶持这一生态，是因为供应链中的这些环节过去不可或缺，未来也仍然不可或缺。英伟达将继续支持这些环节，其雄厚的资产负债实力也会继续为它们提供支撑。

所谓新云服务商（neocloud），是专门面向 AI 客户提供云计算服务的企业。这类企业去年 10 月因大量举债建设 AI 算力设施而受到关注，但巨额投入最终能带来多少回报，仍是个未知数。投资者对此感到不安，新云服务商的股价也因此大幅下跌。

黄仁勋在英伟达任职期间曾多次强调，市场对 AI 云基础设施的需求极其旺盛。英伟达不仅是 CoreWeave、Nebius 和 Iren 等新云服务商的重要供应商，也是它们的重要支持者。