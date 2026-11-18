IT之家 11 月 18 日消息，据路透社报道，英伟达（Nvidia）为公司高管和董事购买了保险，以应对证券诉讼可能带来的个人责任风险，但公司自身却没有购买相应保险。这意味着，如果围绕黄仁勋突然辞去 CEO 职务而引发的诉讼最终胜诉，英伟达可能不得不动用现金储备承担相关赔偿。

The Insurer 上周六报道称，英伟达为公司高管和董事购买的保险，最高赔付额度达到 9.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 63.46 亿元人民币）。不过，英伟达并未购买通常用于承担公司在证券诉讼中辩护费用、和解金及法院判决赔偿金的企业责任保险。

这意味着，如果英伟达董事或高管因未能妥善履行公司监督职责而承担个人法律责任，保险公司可以根据保单条款，支付英伟达无法代为承担的合规和解金或判决赔偿，从而保护相关人员的个人资产。

但如果针对英伟达公司的证券欺诈诉讼胜诉，涉及股价暴跌的赔偿则需要由公司自行承担。英伟达目前持有超过 500 亿美元（现汇率约合 3,339.93 亿元人民币）的现金储备。

上周四，黄仁勋（Jensen Huang）辞去了英伟达 CEO 职务。此前，他在一份声明中承认自己对妻子不忠。

本周二，黄仁勋表示，他对给英伟达董事会带来的麻烦深感遗憾，并称如果有机会重返公司，自己将深感荣幸。

不过，英伟达董事会并未考虑让他回归。

英伟达等公司通常会为董事和高管提供法律赔偿保障。不过，根据美国特拉华州公司法，企业不能为董事和高管承担某些类型的法律索赔责任，因此公司通常会通过购买保险来覆盖这部分风险。

与绝大多数美国上市公司不同，英伟达的特殊之处在于，其没有购买针对公司自身证券欺诈责任的保险。

两位保险行业专家认为，英伟达雄厚的财务实力可能是公司选择不为自身企业责任购买保险的原因。

保险及风险管理公司鲍德温集团（The Baldwin Group）旗下 CAC 公司的财务险业务执行副总裁兼负责人里克 · 戈伊顿（Rik Goyton）表示：“英伟达的资产负债表规模甚至超过了许多保险公司，因此可以合理推断，该公司认为，市场提供的风险转移保险方案并没有足够的价值，没必要为此投保。”

已有两起诉讼提起

自 11 月 8 日黄仁勋承认对妻子不忠以来，针对英伟达及相关人员的诉讼至少已经有两起。

其中一起是由一名个人股东在旧金山联邦法院提起的拟议集体诉讼，被告包括英伟达公司及黄仁勋。诉讼指控双方涉嫌证券欺诈，认为他们误导了投资者。

证券欺诈案件的原告必须证明，英伟达和黄仁勋明知相关陈述具有误导性却仍然向投资者作出；投资者依据这些陈述进行投资；而这些误导性陈述人为推高了英伟达股价。

此次集体诉讼涉及的索赔期间，英伟达股价累计下跌了 20%，对应市值损失约 1 万亿美元（现汇率约合 6.68 万亿元人民币）。

证券欺诈案件的赔偿金额并没有简单统一的计算公式，但通常而言，涉及的投资损失越大，最终赔偿金额占总损失的比例可能越低。

根据斯坦福大学法学院证券集体诉讼信息中心的数据，迄今规模最大的证券欺诈集体诉讼和解案发生于 2006 年。当时，已经倒闭的能源交易公司安然（Enron）的投资者与多家银行及其他被告达成和解，金额高达 72 亿美元（现汇率约合 480.95 亿元人民币）。

尽管英伟达没有为公司自身的证券责任购买保险，但如果黄仁勋个人因相关诉讼承担责任，且英伟达无法代为承担这部分责任，他仍可能获得个人高管责任保险的保障。

代表股东的律师乔尔 · 弗莱明（Joel Fleming）表示：“考虑到英伟达市值遭受的巨大损失，黄仁勋个人在依据美国《证券交易法》第 10b-5 条提出的证券欺诈索赔中，理论上面临的个人责任可能远远超过 9.5 亿美元（现汇率约合 63.46 亿元人民币）。不过，原告显然会首先尝试向英伟达公司追偿。”

这笔 9.5 亿美元（现汇率约合 63.46 亿元人民币）的保险额度，在第二起诉讼中可能发挥更重要的作用。

第二起案件是一宗所谓的股东派生诉讼，已在加利福尼亚州圣何塞联邦法院提起，被告为英伟达董事会成员，诉状指控董事未能履行对公司的监督职责。

法律专家认为，如果黄仁勋确实曾向投资者作出虚假陈述，将有可能增强投资者提起的证券欺诈集体诉讼的胜诉依据。

黄仁勋和蒂姆 · 泰特均已同意于 12 月初接受美国众议院多个委员会的正式录音文字问询。

不过，如果董事会是在发现黄仁勋误导公司高管后才决定将其免职，这一行为可能为董事会在股东派生诉讼中提供法律保护，因为这表明董事已经采取行动应对问题。

股东派生诉讼旨在追究董事因涉嫌损害公司利益而应承担的责任。相关损失可能包括证券欺诈集体诉讼最终达成的和解金额，以及法院判处的罚款或其他处罚。

与证券欺诈集体诉讼不同，股东派生诉讼追回的款项归公司所有，而不是直接支付给股东。此类案件的和解金几乎总是由保险支付，但也有少数特殊情况会让董事个人承担巨额损失。例如，特斯拉董事会成员就曾因高管薪酬问题面临相关诉讼，最终不得不拿出个人资金达成和解。