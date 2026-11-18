IT之家 11 月 18 日消息，据彭博社今天（18 日）早间报道，微软商业业务 CEO 贾德森 · 阿尔托夫认为，黄仁勋辞职引发的英伟达人事风波，可能促使客户寻找英伟达 AI 芯片之外的选择。

阿尔托夫透露，早在黄仁勋辞职之前，客户就已经表达了希望拥有更多选择的意愿，而最近的消息确实让人们更加确信，多一些选择是件好事。

微软、亚马逊和谷歌都在开发自研 AI 芯片，希望借此降低对英伟达的依赖。微软上个月还透露，计划让旗下 AI 软件主要依靠自研硬件运行。至于 Anthropic 和 OpenAI，也在寻找英伟达芯片的替代方案。

阿尔托夫过去一年一直在强调，未来将由多样化的 AI 模型和芯片占据主导地位。他提到，大型云服务商正在推进自研芯片项目，英伟达的竞争对手 AMD 也在推出替代产品。

英伟达公布的财报整体好于华尔街预期，但黄仁勋辞职仍给英伟达带来了少见的不确定性。华尔街部分人士认为，AMD 和博通等竞争对手可能从中受益。

不过，阿尔托夫表示，大多数客户仍在等待英伟达风波尘埃落定。“英伟达还有一些公司治理问题需要处理，但公司会解决这些问题。微软今后仍会继续与英伟达合作。”

阿尔托夫是在微软年度 Ignite 用户大会上发表上述言论的。微软借此将自己定位为一个中立平台，让客户能够通过该平台部署各种 AI 工具。大会期间，微软还发布了新款自研 AI 模型，并称这些模型比 OpenAI 和 Anthropic 开发的模型具有更高的成本效益。