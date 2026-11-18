IT之家 11 月 18 日消息，Rockstar Games 十三年磨一剑的开放世界动作冒险游戏《侠盗猎车手 Ⅵ》（GTA 6）在中国大陆及港澳台地区将于 11 月 19 日 0 点正式解锁，登陆 PlayStation 5 与 Xbox Series X|S 平台。

由于时区原因，新西兰玩家于 11 月 18 日 19:00（北京时间）即可抢先进入游戏。除此之外，澳大利亚玩家将于 11 月 18 日 21:00 开启游玩，日韩地区也将于 11 月 18 日 23:00（北京时间）解锁。

由于汇率差价原因，相信有很大一批 PlayStation 5 与 Xbox Series X|S 玩家购买了日版或韩版。

价格方面，美区标准版定价 79.99 美元（IT之家注：现汇率约合 534.3 元人民币），终极版为 99.99 美元（现汇率约合 667.9 元人民币），另有售价 399.99 美元（现汇率约合 2,672 元人民币）的收藏家礼盒，但该礼盒不含游戏兑换码。

港区标准版定价为 568 港币（现汇率约合 483.5 元人民币），终极版为 708 港币（现汇率约合 602.7 元人民币）；日区为 9,800~12,280 日元（现汇率约合 410.1 ~ 513.9 元人民币）；韩区 89,800~112,800 韩元（现汇率约合 449.6 ~ 564.8 元人民币）。

值得一提的是，购买标准版的玩家也可以再花 140 港币（现汇率约合 119.2 元人民币）、2,480 日元（现汇率约合 103.8 元人民币）、23,000 韩元（现汇率约合 115.2 元人民币）升级终极版。

终极版包含专属的豪华载具、武器、服装及贯穿主角 Jason 与 Lucia 故事线的专属内容。具体包括 Grotti Cheetah'95 跑车、Hawk & Little Morgan 左轮手枪、定制化随身武器、专属服装与纹身、安全屋载具、改装套件及专属改装店和理发店等。

所有在 2026 年 11 月 20 日前预购或购买游戏的玩家，均可获赠“罪恶都市怀旧包”（Vintage Vice City Pack），数字版预购用户还可额外获得一个月的 GTA+ 会员服务，可免费游玩《NBA 2K27》。

《GTA 6》的故事发生在虚构的美国雷奥奈达州（Leonida），其中包括系列经典城市罪恶城（Vice City）。游戏围绕杰森・杜瓦尔（Jason Duval）和露西亚・卡米诺斯（Lucia Caminos）两名主角展开，讲述两人在一次意外行动后卷入犯罪阴谋，并被迫相互依靠、共同求生的故事。

在玩法方面，玩家可以在两名主角之间切换，体验不同角色的剧情。游戏将重新带领玩家探索现代化的罪恶城，并将故事舞台扩展至雷奥奈达州其他区域。

首发版本仅包含单人故事模式，在线多人功能并未随游戏同步上线。Rockstar 在发售前的宣传中聚焦于主角杰森与露西娅被卷入的犯罪阴谋，场景设定在雷奥奈达州及现代版罪恶城。

索尼互动娱乐与微软在 11 月 10 日分别确认，《GTA6》已成为各自商店历史上预购量最高的游戏，但双方均未披露具体数字。

作为对照，前作《GTA5》于 2013 年发售，上市首日全球销售额超 8 亿美元（现汇率约合 53.43 亿元人民币），三天内突破 10 亿美元（现汇率约合 66.79 亿元人民币）。《GTA6》在预购阶段展现的规模，已使外界将其视为本世代主机周期内体量最大的娱乐产品首发之一。