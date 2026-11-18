IT之家 11 月 18 日消息，本月早些时候 Rockstar Games 确认，《GTA 6》在所有主机平台上的目标帧率均为 30 FPS，即使是性能更强的 PlayStation 5 Pro 也不例外。

在这一消息公布之前，Kotaku 曾向 Rockstar 询问未来《GTA 6》是否有可能加入 60 FPS 模式，甚至是 40 FPS 模式。从目前得到的答复来看，至少在现有世代的主机上，这件事基本没有可能。

当 Rockstar 确认《GTA 6》将在 PS5、PS5 Pro、Xbox Series X 和 Xbox Series S 上以 30 FPS 为目标运行时，不少玩家对此并不满意。本世代主机游戏中，许多开发商都会提供某种性能模式，因此玩家原本也希望 Rockstar 能够效仿，为游戏增加更高帧率的选项。

不过，仍有人抱有希望，认为 Rockstar 或许会在游戏发售后的更新中加入 60 FPS 选项，或者至少提供 40 FPS 模式，让使用 120Hz 电视的玩家能够获得更流畅的体验。

然而，Rockstar 已向 Kotaku 明确表示，即使是 PS5 Pro，也不会获得这样的选项。原因在于，《GTA 6》对当前世代主机的硬件要求实在太高。

Rockstar 技术制作总监马克 · 钱伯斯（Marc Chambers）解释称：

游戏的基础画面表现采用了光线追踪反射和全局光照技术。在 PS5 Pro 上，我们进一步加入了光线追踪阴影，并通过 PlayStation 光谱超分辨率技术（PSSR）提升整体画面清晰度。 PS5 Pro 配备了性能更强的图形处理器和图像升频技术，我们利用这些技术进一步提升游戏的画面表现。虽然 PS5 Pro 的中央处理器相比标准版 PS5 略有提升，但性能仍不足以让游戏中的复杂模拟系统以更高帧率运行。

有些玩家可能会建议 Rockstar 关闭光线追踪和其他高规格画面特效，以换取 60 FPS 模式。但这样做实际上会牺牲开发团队精心打造的大量内容。

当然，如果历史经验能够说明未来的发展方向，那么现在玩到的《GTA 6》，很可能是我们今后体验到的画面表现最差的一个版本。

据IT之家了解，游戏几乎肯定会在不久的将来推出 PC 版本，只要你的电脑硬件足够强大，就有望以 60 FPS 甚至更高帧率运行。未来，Rockstar 也很可能将游戏移植到下一代主机平台，并提供更好的帧率选项以及其他画面升级。因此，如果你实在无法接受《GTA 6》只有 30 FPS，也可以选择等待后续版本。