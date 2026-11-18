IT之家 11 月 18 日消息，周末，约 19.7 万人签署了一份请愿书，呼吁英伟达重新任命离职的 CEO 黄仁勋（Jensen Huang），其中甚至包括埃隆 · 马斯克（Elon Musk）。支持者力挺黄仁勋的原因之一，不仅在于他一直积极推动 AI 产业发展，还因为他曾利用英伟达巨额利润，为这场 AI 热潮提供资金支持。

而英伟达确实拥有雄厚的资金实力。公司周二公布的财报显示，2027 财年第三季度净利润达到 649 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,335.23 亿元人民币），高于上一季度的 597 亿美元（现汇率约合 3,987.88 亿元人民币）。

不过，英伟达能否延续目前的增长势头，很大程度上取决于是否有足够多的客户持续建设和扩建数据中心，从而不断采购其 AI 芯片和计算系统。

在黄仁勋领导期间，英伟达积极投资 AI 初创公司和新型云服务商。最近，该公司又开始为建设新数据中心提供巨额贷款担保。

其中最大的一笔交易发生在今年 8 月。当时，英伟达宣布为 OpenAI 位于美国俄亥俄州的 PORTS-Pike 数据中心园区提供最高 1,050 亿美元（现汇率约合 7,013.86 亿元人民币）的贷款担保。据英伟达透露，作为交换条件，OpenAI 承诺该园区将独家使用英伟达的设备。

黄仁勋上周突然离职，引发外界对英伟达未来是否会继续以同样力度为客户提供资金支持的疑问。

此前有报道称，目前担任临时 CEO 的英伟达首席财务官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress），曾试图阻止黄仁勋越来越激进的商业交易。据称，她将英伟达为 OpenAI 项目提供的兜底担保额度从 2,500 亿美元（现汇率约合 1.67 万亿元人民币）削减至 1,050 亿美元（现汇率约合 7,013.86 亿元人民币）。

在克雷斯的主导下，英伟达在最新发布的季度财务评论文件中进一步解释，提供贷款担保并不意味着公司本身会直接提供融资。

按照英伟达的说法，只有当客户已经筹集到建设数据中心及安装英伟达产品所需的资金后，相关担保才会正式生效。如果项目无法满足这些条件，担保就不会生效。

克雷斯周二在季度财报电话会议上向分析师解释：“客户可能需要通过股权融资或债务融资筹集资金，以建设各个数据中心建筑、使其具备投入使用的条件，同时还需要具备采购计算设备、完成安装并做好运行准备的能力。我们在声明中想表达的是，只有到了这些条件全部具备的阶段，我们提供的担保才会开始生效。如果这一切已经启动，但不幸的是，项目随后出现延期，或者在建设过程中遇到困难，那么我们的担保就不再有效。”

克雷斯以 OpenAI 的 PORTS-Pike 数据中心园区为例，说明这类条款同样适用。

在回答相关问题时，她还强调，这并不是英伟达改变了原有政策，而只是进一步解释此前已经存在的条款。不过，这些具体细节此前从未对外公开。

克雷斯同时明确表示，英伟达并没有打算放弃所有为 AI 产业发展提供资金支持的方式，尤其是对新建数据中心的支持。但她指出，未来公司在选择融资支持对象时将更加谨慎。

她表示：“土地、电力供应以及建筑主体的可用性，是整个数据中心建设过程中至关重要的组成部分。相关企业可能需要这方面的帮助，而这些资源对于任何企业来说都是非常有价值的资产。因此，我们很可能会将其列为最优先考虑的事项之一。”

与此同时，她强调，英伟达正在“非常严格地审视我们究竟愿意为哪些类型的公司提供融资支持”。

黄仁勋任职期间，一项持续受到外界批评的做法，就是他热衷于推动循环交易：英伟达投资自己的客户，而这些客户随后又用获得的资金购买英伟达的产品。

如今，克雷斯正试图在两者之间寻找微妙的平衡。

她并没有表示英伟达将突然撤回对客户的资金支持。毕竟，英伟达此前的投资无疑推动了 AI 产业的快速发展，而这场 AI 热潮也为公司带来了巨额利润。

但她同时释放出一个明确信号：黄仁勋时代那种相对大胆、灵活且大手笔的投资和交易方式，或许即将成为过去。